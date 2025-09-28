«Hay que empezar a ver la menopausia como liberación»

«La menopausia es mucho más que sofocos y cambios físicos: es un momento de transformación, de evaluación de la vida, de duelo y de renacimiento». Así lo plantea Inmaculada Jauregui, psicóloga y especialista en bienestar emocional, que formará parte de la próxima edición de Menopausia sin Reglas, que se celebrará el 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia, en el Hotel Cristina. Esta jornada, promovida por Menopausia Power, busca visibilizar y normalizar esta etapa vital de las mujeres, fomentando herramientas para vivirla con conciencia, autocuidado y sin tabúes.

Durante décadas se ha repetido que la menopausia provoca depresión y ansiedad, pero la evidencia científica no lo confirma. Los estudios muestran que la disminución de estrógenos no es suficiente para generar trastornos psíquicos. «En realidad, pesan mucho más factores vitales y sociales como la salida de los hijos del hogar, la jubilación o el cuidado de mayores», apunta Jauregui.

La depresión, mito heredado

La depresión de la menopausia supone para la experta un mito heredado de la medicina del siglo XIX y perpetuado por prejuicios culturales, la industria farmacéutica y los medios. Investigaciones recientes incluso señalan que esta etapa puede tener un efecto protector sobre la salud mental. «Más que patologizar emociones como la tristeza o la ansiedad, debemos distinguirlas de la depresión clínica.

«Los estudios demuestran que el descenso de estrógenos no causa depresión»

El enfoque más útil es biopsicosocial: cultivar hábitos de autocuidado, actividades creativas, meditación o yoga, y reforzar los apoyos afectivos y comunitarios. La clave está en cambiar la mirada cultural: la menopausia no es una enfermedad, sino un periodo de transición y renovación personal, una oportunidad para reinventarse y valorar la madurez femenina sin prejuicios».

Jauregui también subraya la importancia de romper los tabúes que todavía rodean a la menopausia: «Todo lo que toca a la mujer se invisibiliza o se ridiculiza. Durante siglos se nos ha reducido a hormonas, como si no tuviéramos control sobre nosotras mismas», lamenta. Para la psicóloga, la clave está en acompañar a las mujeres con escucha y respeto, tanto desde las familias como desde la sociedad, y en reivindicar este momento como una etapa de redescubrimiento: «La menopausia puede ser una segunda oportunidad, un tiempo para priorizarse, cuidarse y mirarse con amor propio».

Más allá de lo biológico: autoestima y acompañamiento

Más allá de los efectos biológicos, la especialista subraya cómo la gestión de emociones y la autoestima son claves: la compasión, la autoaceptación y la conexión cuerpo-mente permiten enfrentar cambios sin culpa ni autocrítica. También advierte sobre la medicalización excesiva de esta etapa: «Se medica demasiado alegremente. La psicofarmacología puede agravar síntomas normales de la vida y de la menopausia si no se usa con criterio. Debemos recuperar el control sobre nuestro bienestar».

En esta segunda edición, el programa se centrará en tres grandes objetivos: dar a conocer los cambios fisiológicos y mentales de la perimenopausia y la menopausia, mostrar hábitos que mejoran el bienestar y garantizar fuentes de información fiables y acreditadas en un momento en que abundan los mitos.

Las ponencias contarán con la participación de referentes en distintas áreas: la ginecóloga Dra. Matilde Gómez Frieiro, la psicóloga e investigadora Inmaculada Jauregui Balenciaga, la endocrinóloga Dra. Clotilde Vázquez Martínez y la especialista en Medicina Deportiva Dra. Paloma Suárez Ramos.

«Un fármaco puede agravar síntomas normales de la menopausia si no se usa con criterio»

Además, la jornada incluirá talleres prácticos en grupos reducidos, que abordarán temas como la salud cardiovascular, el cáncer y la menopausia, el cuidado del suelo pélvico o la imagen personal. Estos espacios estarán liderados por especialistas como la asesora de imagen Maqui Bourgon y los profesionales del Hospital Universitario Vithas Las Palmas: la ginecóloga oncológica Dra. Virginia Benito Reyes, el cardiólogo Dr. Egon Gross Kasztanovits y la uróloga Dra. Beatriz Díaz-Casanova Falcón.

Las entradas para el evento ya están disponibles en menopausiapower.com. La organización invita a participar de manera activa, abrirse al cambio y descubrir la menopausia como un periodo lleno de oportunidades para la creatividad, la reflexión y el bienestar emocional.