El asteroide 'Canarias' se aproxima a la Tierra: así lo puedes ver

El asteroide 47096, recientemente nombrado oficialmente como 'Canarias' por la Unión Astronómica Internacional (IAU), se encuentra en una fase de acercamiento a la Tierra que permitirá su observación durante las próximas semanas mediante telescopios de uso doméstico o semiprofesional.

El nuevo nombre reconoce la relevancia científica, medioambiental y estratégica del archipiélago canario, un enclave destacado a nivel internacional por sus condiciones privilegiadas para la observación astronómica.

Con un tamaño estimado de 11 kilómetros de diámetro, el asteroide fue descubierto desde el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM). Su denominación fue propuesta por la Fundación FIAAM de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, entidad que promueve la investigación y divulgación científica en el ámbito espacial.

Velocidad del asteroide Canarias

Actualmente, el asteroide Canarias se desplaza a una velocidad de 67.000 km/h (18,6 km/s) y se encuentra a una distancia de 284 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección a la constelación de Pegaso.

Según la Fundación FIAAM, el asteroide podrá ser observado fácilmente con telescopios pequeños y cámaras astronómicas. Instituciones de gran prestigio como los observatorios de Hawái, Arizona y el TDO Atlas ya lo han estado monitorizando recientemente.

Imagen gráfica del Asteroide 47096 'Canarias' / La Provincia

España, líder europeo en descubrimiento de asteroides

La Fundación FIAAM también destacó el papel de los observatorios españoles, especialmente los situados en Canarias, en la detección y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. España lidera en Europa con más de 4.000 asteroides descubiertos por el OAM, de los cuales casi un centenar son NEOs (objetos cercanos a la Tierra) y ocho cometas, incluido el inédito 324P/La Sagra.

Uno de los hitos más notables fue el paso del asteroide "Duende", que en 2013 se acercó a solo 27.000 kilómetros de la superficie terrestre, marcando un récord de proximidad sin colisión.

Sin riesgo para la Tierra, pero con valor científico y tecnológico

Aunque su órbita no representa ningún riesgo para nuestro planeta, el asteroide Canarias es considerado un objetivo interesante para futuras misiones espaciales robóticas y de minería extraterrestre, debido a su tamaño y composición.

La observación del asteroide Canarias en las próximas semanas será una oportunidad única para aficionados a la astronomía, estudiantes y centros educativos de seguir de cerca un fenómeno espacial con el sello del archipiélago.