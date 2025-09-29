Ayudas del Bono Alquiler para jóvenes en Canarias: requisitos y cuantía

El Bono Joven Alquiler 2025 se ha convertido en una de las medidas de apoyo más esperadas por la juventud de Canarias para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.

Esta ayuda, promovida por el Gobierno de España y gestionada por el Ejecutivo autonómico, permite a quienes la obtengan recibir hasta 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años, para cubrir el pago del alquiler de una vivienda completa o una habitación.

El plazo de solicitud arranca este lunes, 29 de septiembre de 2025 y finaliza el 17 de octubre de 2025. Es fundamental presentar toda la documentación a tiempo, ya que la gestión se realiza por concurrencia competitiva hasta agotar presupuesto.

¿A quién va dirigido el Bono Joven Alquiler?

La ayuda está pensada para jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en España, ya sea con nacionalidad española, de otro país mencionado en las bases legales, o en situación regular de residencia o estancia.

Para poder acceder, es necesario cumplir estos requisitos:

Ser titular de un contrato de alquiler o estar en disposición de firmarlo próximamente.

o estar en disposición de firmarlo próximamente. Para el alquiler de habitaciones, el contrato no necesita ajustarse a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Contar con ingresos regulares , pero sin superar el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), sumando los ingresos de todas las personas convivientes.

, pero sin superar el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), sumando los ingresos de todas las personas convivientes. Si se alquila solo una habitación, únicamente se tienen en cuenta los ingresos del solicitante.

Se puede solicitar el bono para alquileres ya activos desde el 1 de enero de 2024.

Límites de precios según municipio y tipo de alquiler

Las condiciones económicas para acceder al Bono Joven Alquiler dependen del municipio donde se encuentre la vivienda o habitación a alquilar:

Municipios fuera de grupo A o B:

Hasta 600 €/mes para viviendas completas

Hasta 300 €/mes para habitaciones

Municipios del Grupo A:

Hasta 900 €/mes para viviendas completas

Hasta 450 €/mes para habitaciones

Los principales municipios de Grupo A en Canarias son:

Municipios del Grupo B:

Hasta 750 €/mes para viviendas completas

Hasta 375 €/mes para habitaciones

Algunos municipios en Grupo B son:

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud electrónicamente en las fechas establecidas, a través de los canales habilitados por el Gobierno de Canarias y consultar toda la información sobre requisitos, documentación necesaria y municipios incluidos en los portales oficiales.

El Bono Joven Alquiler 2025 es una oportunidad clave para jóvenes de Canarias que necesitan apoyo económico para emanciparse y acceder a una vivienda digna, ajustándose a varios límites de precios según el municipio. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de octubre y las ayudas pueden alcanzar un total de hasta 6.000 euros durante dos años.