Binter NightRun, solidaria con la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón
La entidad beneficiaria promueve la investigación y ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes
La próxima edición de la Binter NightRun de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará el próximo 1 de noviembre, vuelve a incluir su tradicional recorrido solidario de la Milla Verde Familiar. En esta ocasión, todo lo recaudado será destinado a la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP).
Wendy López-Trejo, cofundadora de la FCCP, asegura que “estamos muy contentos y honrados porque nos hayan considerado la ONG a la que destinar este año lo recaudado en la Milla Verde Familiar. Sólo podemos decir que estamos agradecidos e ilusionados por participar e involucrarnos de la mejor manera posible”.
La FCCP centra su trabajo en tres áreas principales: el impulso a la investigación y la formación; el apoyo asistencial a pacientes y familiares, ofreciendo asistencia psicológica, orientación para dejar de fumar, actividades físicas y la creación de la comunidad de pacientes Abrazados a la Vida; y, finalmente, la sensibilización y concienciación social, especialmente en la prevención del tabaquismo juvenil con el programa A Todo Pulmón, que ya ha llegado a más de 5.000 estudiantes en Canarias.
La Fundación también trabaja para romper el estigma del cáncer de pulmón. Además, promueve el diagnóstico precoz y la práctica deportiva, tanto en la prevención como en la rehabilitación de pacientes.
Para López-Trejo, una actividad como la Milla Verde Familiar “es una celebración de la vida, es acompañar a una persona, a un familiar que tenga cáncer, y una ocasión para compartir en familia o con amigos. La Binter NightRun es un evento que transmite alegría, optimismo, colaboración y salud. Es una auténtica fiesta de solidaridad”.
La Milla Verde abrirá el programa de la Binter NightRun a las 19:00 horas, seguida del 5K (19:45) y del 10K (20:45).
Las inscripciones permanecen abiertas en la web oficial del evento: www.binternightrun.es/grancanaria.
