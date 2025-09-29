Bizum sin líos: guía clara para combinar números y cuentas

Bizum es el sistema de pagos instantáneos integrado en la mayoría de bancos españoles: funciona vinculando tu número de móvil a un IBAN para enviar y recibir dinero, pagar online o donar sin más datos.

Un número, un Bizum

Un número de teléfono solo puede estar activo en un Bizum a la vez. Aunque tengas varias cuentas o bancos, ese número solo puede estar asociado simultáneamente a una entidad.

Dos bancos, dos números

Si necesitas operar con dos cuentas en dos bancos distintos, puedes hacerlo siempre que dispongas de dos números de teléfono. Cada número se vincula a un banco y a su cuenta correspondiente, ideal para separar lo personal de lo profesional.

También es posible que dos números diferentes compartan un mismo IBAN. En una cuenta conjunta, cada persona activa Bizum con su propio móvil y todos los movimientos se concentran en la cuenta común.

Dos perfiles en un solo teléfono

No hace falta llevar dos teléfonos si tu smartphone admite Dual SIM: podrás gestionar dos líneas (y, por tanto, dos Bizum) desde un único dispositivo.

Actívalo desde la app del banco, en la sección de Bizum, vinculando el número de móvil que corresponda a esa cuenta. Repite el proceso en la segunda entidad con el segundo número si vas a usar dos bancos.

Portabilidad

Si quieres mover tu Bizum a otro banco manteniendo el mismo número, inicia la activación desde la app del banco nuevo. El sistema detectará la asociación previa y te propondrá la portabilidad.

Confirmas (normalmente por SMS) y el alta en el nuevo banco desactiva automáticamente la anterior. Puedes repetir este cambio cuando lo necesites.

Buenas prácticas para evitar errores

Comprueba en la app qué IBAN está asociado a cada número antes de pagar o cobrar y avisa a tus contactos si hiciste una portabilidad reciente para evitar envíos al número antiguo.

Intentar usar el mismo número en dos bancos a la vez (no es posible), activar Bizum con el número equivocado para una cuenta, o pensar que en una cuenta compartida basta con un único móvil activo.

Con un solo número tendrás un único Bizum operativo; con dos números podrás usar dos bancos o separar cuentas; y, si cambias de entidad, la portabilidad se hace desde la app del banco nuevo en pocos pasos.