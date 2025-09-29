Conseguir un perro de asistencia es toda una odisea para los canarios

La vida de la joven Sara Agrella cambió para siempre hace tres años. Esta tinerfeña sufrió una lesión medular que ha derivado en una discapacidad del 70%. Aunque antes del incidente no dependiera de nadie, en los últimos meses ha visto como su actividad diaria se reducía notablemente hasta el punto de que ha dejado incluso de coger el transporte público «para evitar estar pidiendo favores a la gente».

Para lograr una mayor autonomía, la joven necesita primero encontrar un nuevo mejor amigo, es decir, un perro de servicio que le eche una pata en tareas como abrir o cerrar puertas, tirar de la silla de ruedas o quitarse la chaqueta. Sin embargo, hallar al compañero perfecto en el Archipiélago puede ser un proceso muy tedioso, no solo por su alto coste económico o por los años de espera que hay que enfrentar, también porque en Canarias solo hay una entidad acreditada para entregar a estos animales y el resto, por tanto, llega desde otras partes del mundo.

Otra barrera para los usuarios en las Islas es el desconocimiento de la normativa. La Ley 3/2017 de perros de asistencia para personas con discapacidad en Canarias recoge que los únicos espacios en los que está prohibido su acceso son los quirófanos y otras zonas con condiciones higiénicas especiales, el agua de las piscinas y parques acuáticos, el interior de atracciones y las salas de restaurantes o cafeterías reservadas para el personal. «Nuestro miedo es tener que estar rebatiendo con los dueños de establecimientos alojativos o de restauración porque muchos desconocen que tenemos derecho a entrar con el animal», confiesa.

¿Qué perros de asistencia están reconocidos en la legislación?

La normativa contempla cinco tipos de perros de asistencia distintos: el perro guía, para ayudar a personas con discapacidad visual; el perro señal, para quienes padecen una discapacidad auditiva; el perro de servicio, para limitaciones físicas; el perro de autismo; y el perro de aviso, para personas con crisis recurrentes con desconexión sensorial. A día de hoy hay otros animales que no están reconocidos en la ley, como los perros de terapia o intervención asistida, los de apoyo emocional o los de asistencia psiquiátrica.

¿Cuánto cuestan?

No todos los perros de asistencia tienen el mismo coste. Sara, por ejemplo, asegura que preguntó en varias entidades y algunas le dieron presupuestos que rondaban los 30.000 y 40.000 euros. Tras valorar varias opciones se decantó por ASS Discan, una asociación catalana que le subvenciona la mitad del importe total: 24.160 euros. Otros espacios como la ONCE cubren el cien por cien, pero tienen una lista de espera mucho mayor. Para muchos demandantes, la parte económica es la principal barrera. La joven tinerfeña optó por crear un crowdfunding para recaudar los 10.248 euros que necesitaba. Cuando quedaba poco más de un mes para que concluyera la campaña, consiguió un donativo de 5.000 euros que le ayudó a lograr su objetivo. «Estaba desesperada, al principio incluso me planteé meterme en un crédito, pero no me lo podía permitir porque también tenía otras urgencias como adaptar el baño o adquirir una silla más ligera», argumenta.

Las multas para quienes discriminen a los usuarios pueden llegar a los 9.000 euros

¿Cuál es el proceso para conseguir este apoyo?

Cuando el usuario logra recaudar el dinero, comienza el proceso de selección del perro. El emparejamiento no tiene tanto que ver con la raza del animal, sino con las aptitudes que tiene porque estas deben congeniar con las necesidades y la personalidad de la persona solicitante. Desde que se escoge al perro hasta que comienza a vivir con la persona que precisa su ayuda pueden pasar hasta dos años, sobre todo si se trata de un cachorro, al que no solo hay que enseñarle obediencia sino que además hay que educarlo. Canarios como Yasmina García, una joven con discapacidad visual, han tenido que trasladarse incluso a Rochester, en Estados Unidos, para conseguir un perro guía en cuatro años, una espera relativamente corta porque para los que se entrenan en Madrid la demora supera los cinco años. El tiempo en cola depende de la entidad, pero también del momento porque hay épocas con mayor volumen de solicitantes.

¿Qué aporta un perro de asistencia a la vida de los usuarios?

Los perros de servicio para personas con discapacidad física pueden ayudar en transferencias de la silla de ruedas a la cama, a quitarse los calcetines o la chaqueta, a buscar o avisar a alguien en caso de caída o a tocar un botón de aviso. A Sara, en concreto, también le sería de gran ayuda para cuando tiene que acudir a una cita en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular, en Gran Canaria. A los niños con TEA también les ayudan a controlar mejor los ataques de ansiedad, a mejorar sus estados de ánimo y a desarrollar mejor su confianza e independencia. Los perros que acompañan a las personas ciegas, por ejemplo, aprenden lo que se conoce como desobediencia inteligente, una habilidad para incumplir una orden de manera intencionada, no por un acto de rebeldía, sino para tomar una decisión más acertada o segura en una situación conflictiva o que pueda suponer un peligro para el usuario. Así, aunque la persona quiera cruzar en rojo, el animal esperará hasta que cambie a verde.

En las Islas solo existe una entidad acreditada, el resto de perros viene de fuera

¿Cómo se acredita a estos perros en Canarias?

Yogui, un perro de asistencia para un niño autista de Fuerteventura, se convirtió en el primer acreditado de Canarias. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, le entregó su chapa en marzo de este año. El reconocimiento de este perro sentó un precedente en las Islas y allanó el camino para las más de 40 solicitudes que llegaron después. El distintivo acreditativo del Gobierno regional contiene información como su nombre, teléfono de contacto y número de microchip y, además, simboliza el respaldo de esta Institución. «Estamos registrados en la Comunidad, un hecho que nos sirve como refuerzo cuando queremos denunciar un delito de odio», explica Yasmina García.

¿Qué podría ocurrir si le niegan la entrada a un establecimiento?

La ley contempla sanciones económicas para aquellos locales o personas que discriminen a estos usuarios. Las multas van desde los 300 euros, para las leves, a los 9.000 euros, para las más graves. En este último caso, se contemplan infracciones como impedir el acceso a un establecimiento, privar a la persona usuaria de su perro de asistencia o vulnerar su derecho de acceso al entorno en el ámbito laboral. La directora general de ASS Discan, Meritxell Arias, considera que aún existe mucho desconocimiento alrededor de esta normativa. «No es algo que esté a la orden del día, si ya ha costado que los restaurantes sean accesibles para sillas de ruedas, esto también será complicado, a menos que haya una gran campaña a nivel nacional», argumenta. En su entidad han optado por ir a los espacios que frecuentan sus usuarios, para acostumbrarlos a la presencia de este nuevo compañero.