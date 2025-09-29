Alumnos de especializaciones de FP en Canarias llevan años sin poder obtener sus títulos oficiales por un bloqueo administrativo

Cientos de estudiantes que han completado titulaciones de especialización de Formación Profesional (FP) en Canarias llevan años sin poder obtener el documento que lo certifique. El motivo es un bloqueo administrativo: la Agencia Tributaria Canaria no ha habilitado el trámite de pago de tasas, requisito imprescindible para que la Consejería de Educación expida los títulos.

El propio viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, admite que se trata de «un problema técnico en el aplicativo que gestiona los títulos, que no contemplaba los cursos de especialización». Añade que no es solo una cuestión de tasas, sino de conexión entre los sistemas de Canarias y el Ministerio, y promete que la solución «estará culminada antes de que finalice este curso escolar».

Uno de los afectados es Jonatan Santana, que finalizó en mayo el Curso de Especialización en Big Data e Inteligencia Artificial en el IES El Rincón, en Las Palmas de Gran Canaria. «Cuando fuimos a solicitar el título, en el instituto nos dijeron que todavía no se podía. Tras muchas llamadas descubrí que el problema estaba en la Agencia Tributaria Canaria con el pago de una tasa. En la Península no hay problema, pero aquí nadie tiene el título», explica. El alumnado que cursó informática en 2022 lo confirma: «En el desplegable de tasas no aparece nada para estas especializaciones. Te dan un certificado de notas, pero eso no es nada».

Alumnos de especialización de FP en un aula. / EL DÃA

Consecuencias laborales y académicas

Los afectados alertan de los perjuicios. «Con el certificado de notas puedes salir del paso, pero no es un título oficial que presentar en una oposición o en una empresa», señala Santana. En su caso, ha podido seguir trabajando, pero admite que ya le han pedido la titulación en proyectos vinculados a administraciones públicas.

El malestar aumenta al comprobar que el problema se prolonga. «Prometen que se va a arreglar, pero ya empiezan los cursos para nuevos alumnos y tendrán el mismo problema», lamenta Santana.

Oferta sin garantías

Los estudiantes critican que las especializaciones sigan ofertándose a pesar del bloqueo. «Lo que no entiendo es cómo se siguen dando las mismas plazas cuando no existe el título», reprochan los alumnos.

Francisco González, que terminó recientemente otra de estas especializaciones, recuerda que en ningún momento se advirtió de la situación: «El primer día nos explicaron la normativa y el título que íbamos a obtener, pero nunca dijeron que no se podía expedir». Para él, el problema daña la credibilidad del sistema: «Parece que hemos hecho un curso en una academia cualquiera, cuando es formación reglada».

Alumnos de especialización de FP en un aula. / EUROPA PRESS

La versión institucional

Machado, desde la consejería, insiste en que no es solo un asunto de tasas. «El problema está en que la comunicación de la información técnica desde Canarias hasta el Ministerio no está perfectamente enlazada. Eso es lo que estamos trabajando para resolver», aclara.

El responsable subraya que el alumnado no queda desamparado: «Pueden justificar que han realizado el curso con el certificado de notas. Es cierto que el título no lo han podido gestionar, pero eso no les impide progresar en los estudios, porque para acceder a la universidad basta con el técnico superior».

Pese a la complejidad, la Consejería marca un plazo. «Esperamos tenerlo culminado antes de que finalice este curso escolar», asegura el viceconsejero. La solución, añade, podría llegar a través de un nuevo sistema de gestión llamado DORAMA, que busca simplificar la burocracia en Canarias.

Actualmente, hay 36 cursos de especialización activos con 486 alumnos matriculados. «Al finalizar el curso tendrán ya la solución, tanto los estudiantes actuales como los de promociones anteriores», promete Machado.

Alumnos de especialización de FP en un aula. / GrowUp Cuenta de soporte

Una espera que se alarga

Los alumnos, sin embargo, insisten en que la situación no es reciente. «Un compañero que se apuntó hace cinco años tiene el mismo problema», cuenta Santana. Para él, lo más frustrante es la falta de respuesta: «Educación dice que es un problema de Hacienda, y Hacienda no contesta. Es como luchar contra un muro».

Mientras tanto, la indignación crece. «Si se supiera desde el principio que no se puede expedir esta titulación, nadie se matricularía», admite Francisco González. Y concluye: «Es vergonzoso que algo oficial parezca al final un curso de academia».

Las asociaciones de docentes consultadas advierten de que este retraso puede dañar la imagen de la FP, precisamente en un momento en el que el Gobierno central y las comunidades autónomas intentan reforzarla como vía de empleabilidad. «El mensaje que llega es contradictorio: por un lado se impulsa la FP, y por otro, a quienes apuestan por formarse más se les deja atrapados en la burocracia», señalan fuentes educativas.

Contexto nacional

En otras comunidades autónomas, las especializaciones de FP sí se expiden con normalidad. El propio Ministerio de Educación ha confirmado a los alumnos que no existe un problema estatal, sino exclusivamente autonómico. Madrid o Zaragoza, por ejemplo, gestionan sin trabas estos títulos. Este contraste refuerza la percepción de agravio entre quienes estudiaron en Canarias y observan cómo compañeros en otras regiones ya cuentan con la acreditación oficial mientras ellos siguen a la espera.