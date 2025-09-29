Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Última hora del temporal, en directo | Las lluvias descargan con fuerza en Valencia, que se encuentra en Alerta Roja

Las intensas precipitaciones provocan cortes en carreteras, demoras en el servicio ferroviario y diversos rescates en Castellón y Valencia

Cataluña da por superado lo peor del temporal mientras Valencia espera las lluvias más intensas

R. Gargoi / D. Campayo

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada. De hecho, algunos puntos podrán acumular hasta 300 litros por metro cuadrado desde hoy y hasta el martes, como en la ciudad de València, según las previsiones de la Aemet. Y en la Safor, la precipitación acumulada podría superar los 500 litros por metro cuadrado.

