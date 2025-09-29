Última hora del temporal, en directo | Las lluvias descargan con fuerza en Valencia, que se encuentra en Alerta Roja

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada. De hecho, algunos puntos podrán acumular hasta 300 litros por metro cuadrado desde hoy y hasta el martes, como en la ciudad de València, según las previsiones de la Aemet. Y en la Safor, la precipitación acumulada podría superar los 500 litros por metro cuadrado.

El Ayuntamiento de Bétera pide evitar los pasos del barranco del Carraixet, actualmente "libre de caudal" El Ayuntamiento de Bétera (Valencia) insta a la ciudadanía a no transitar por los pasos del barranco del Carraixet, actualmente "libre de caudal", y a evitar las zonas inundables hasta que finalice la alerta meteorológica por fuertes lluvias. Así lo ha explicado la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) este lunes por la tarde.

Los vecinos de las zonas afectadas por la dana aparcan sus coches en rotondas para ponerlos a salvo de las lluvias Numerosos vecinos de la localidad valenciana de Aldaia, una de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, han estacionado sus vehículos encima de algunas rotondas para evitar que vuelvan a ser afectados por las inundaciones. Sara Fernández

Bonaire cierra por completo ante la evolución de las lluvias El centro comercial Bonaire, en el área metropolitana de Valencia, ha decidido cerrar esta tarde por completo ante la evolución del temporal. El complejo ha abierto a esta mañana, aunque con una actividad muy limitada debido a que las grandes firmas como Alcampo o las tiendas del grupo Inditex estaban con la persiana bajada. Ante la evolución de las lluvias, los responsables del centro comercial han acordado esta tarde su cierre por completo para garantizar la seguridad de los clientes y trabajadores.

El Govern catalán dice que lo peor del temporal ya ha pasado,pero pide no bajar la guardia La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que "lo peor" del episodio de lluvias torrenciales que afecta a las comarcas del Baix Ebre, Montisà y Terra Alta, en el sur de Tarragona, ya ha pasado sin que se hayan registrado "daños graves", aunque el Govern pide "prudencia" y "no bajar la guardia". Parlon, junto a responsables del Departamento de Interior, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para informar de las incidencias que está provocando este temporal de lluvias intensas, que ha obligado a cerrar las escuelas del Baix Ebre y del Montsià aunque se prevé que mañana se retomen las clases, y que ha afectado a varias carreteras de las Terres de l'Ebre. Aunque "lo peor" de este episodio de lluvias torrenciales ya ha ocurrido sin que haya ocasionado "daños graves" y el pronóstico es que la situación mejore a partir de este mediodía, el Govern mantiene activada la alerta del plan Inuncat de emergencias por inundaciones, ya que estas comarcas se encuentran todavía en aviso naranja.

València cerrará mañana los colegios en zonas inundables y la fachada marítima València mantendrá cerrado buena parte de sus centros escolares en la jornada de mañana. Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tras acudir a la última reunión del Cecopal, órgano municipal de emergencias constituido ayer a las 13 horas para seguir la evolución de la alerta roja meteorológica. (Seguir leyendo)

Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor La alerta roja en Valencia sigue vigente y, aunque durante la mañana no se han recogido las cantidades tan elevadas que ayer se anunciaban debido a que gran parte de las lluvias han caído en el mar, el peligro no ha pasado y todo parece indicar que "las tormentas seguirán creciendo esta tarde en zonas marítimas", tal y como advierte Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo. (Seguir leyendo)

El temporal de lluvias deja un acumulado en Gandia (Valencia) de 356,8 l/m2 en doce horas El temporal de lluvias que mantiene el alerta roja buena parte de la Comunitat Valenciana ha dejado acumulados de 356,8 litros por metro cuadrado en doce horas en la localidad de Gandia (Valencia), en la comarca de La Safor, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). De acuerdo con la red de estaciones de Avamet, en el mismo periodo se han contabilizado 283 litros por metro cuadrado en Pinet, en la comarca de la Vall d'Albaida, 275,4 en Barx (en el observatorio de la Drova) y 190,2 en Rafelcofer, también en la comarca de la Safor.

Valencia se vacía ante la alerta roja La alerta roja ha dejado las calles del 'cap i casal' prácticamente vacías. Sin apenas coches y transeúntes, los turistas han sido los que sí se han atrevido. Muchos de ellos se encontraban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias intentando aprovechar la jornada. J.M. López