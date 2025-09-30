ACTIVÍDATE, el sistema canario de prescripción de ejercicio físico

El sistema canario de prescripción de actividad y ejercicio físico de Canarias, ACTIVÍDATE, desarrollado de forma conjunta por las consejerías de Deportes y de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha abierto ya las primeras Unidades Activas de Ejercicio Físico -denominadas Unidades ACTIVÍDATE- en diferentes puntos del archipiélago. Este nuevo servicio público, universal y gratuito, permite que el personal sanitario de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud prescriba actividad física a la ciudadanía y la derive a estas unidades, donde educadores físico-deportivos diseñarán y supervisarán programas de ejercicio físico personalizados adaptados a cada usuario.

“Hemos dado un paso histórico hacia una Canarias más activa y saludable”, explicó Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, quien añadió que “ACTIVÍDATE llega para quedarse, para crecer poco a poco por todo el archipiélago y se enmarca en nuestra línea estratégica de colocar la prevención y la actividad física de nuestros ciudadanos en el centro de las políticas públicas”. Un sistema que, a su juicio, está “diseñado con responsabilidad, coordinación institucional, siguiendo el ejemplo de las comunidades autónomas más avanzadas en estos sistemas y con el respaldo de expertos y ciudadanos”.

ACTIVÍDATE es el resultado de un proceso conjunto y coordinado entre las consejerías de Deportes y Sanidad que arrancó en enero de 2024 con la firma del acuerdo entre ambos departamentos para colaborar en su implantación. Desde entonces, se crearon cinco grupos de trabajo con cuarenta profesionales —veinte del sector sanitario y veinte del deportivo— quienes elaboraron el primer borrador de la estrategia. A continuación, el documento se sometió a un proceso de consulta pública, permitiendo la participación directa, a través de aportaciones, de colegios profesionales, universidades, cabildos, ayuntamientos y ciudadanía. Finalmente, la Estrategia Canaria de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico fue aprobada por el Gobierno de Canarias el 20 de noviembre de 2024.

A partir de ese momento, el trabajo coordinado entre ambos departamentos prosiguió con la puesta en marcha de los protocolos de coordinación entre Atención Primaria y las Unidades ACTIVÍDATE, así como con la definición de la identidad gráfica del servicio y de la estructura organizativa del sistema.

Paralelamente, se ha iniciado la implementación de una herramienta digital que articula todo el proceso de prescripción, derivación y seguimiento. Esta plataforma, que cuenta con una aplicación para dispositivos móviles con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía al servicio, está conectada con el sistema de información del Servicio Canario de la Salud. Diseñada por la Universidad de Granada, que cuenta con la experiencia de haber creado un aplicativo similar para la Junta de Andalucía, referencia para el modelo canario.

Educadores físico-deportivos diseñarán y supervisarán programas de ejercicio personalizados adaptados a cada usuario

El desarrollo de esta herramienta se ha ejecutado a través de un convenio suscrito por esta universidad andaluza con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que también participa en el proyecto, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, lo que refuerza el carácter estratégico del servicio y su compromiso para ser sostenible en el tiempo.

Además, con el objetivo de asegurar una implementación homogénea y coordinada del modelo en todo el territorio, los profesionales de ambos sectores vienen recibiendo formaciones específicas, tanto los profesionales deportivos, a cargo del Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF), como los profesionales sanitarios a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

El despliegue del sistema será progresivo. Tras la activación de las primeras derivaciones en modo piloto desde septiembre, estos centros de atención deportiva estarán conectados a los centros de Atención Primaria por medio de la herramienta digital, así como con el sistema deportivo mediante los recursos de actividad física existentes en los distintos municipios. Las unidades estarán integradas por profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que hayan recibido la formación específica sobre ACTIVÍDATE.

Los ayuntamientos y cabildos canarios integrados en el sistema también desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo de esta herramienta, cuyo objetivo consiste en la mejora general de la salud de la población. La cesión de espacios y personal, la coordinación con los centros de Atención Primaria, la transmisión de información a los vecinos o la puesta a disposición de los programas municipales e insulares de promoción deportiva de cada municipio a través de las instalaciones locales son algunos ejemplos de la importante colaboración que garantizará el éxito de ACTIVÍDATE.

Así, el Gobierno de Canarias, a través de las áreas que dirigen Poli Suárez y Esther Monzón, impulsa un nuevo modelo de prevención basado en la colaboración entre los sistemas sanitario y deportivo, en el uso de tecnología avanzada y en el compromiso institucional por mejorar la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía.