Aviso a todos los conductores: la DGT estrena una nueva señal que se pondrá en muchas calles de Canarias

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estrenado una nueva señal que se pondrá en muchas calles de Canarias. Esta indicación tiene el objetivo de mejorar la convivencia entre conductores y peatones en espacios en los que los coches pueden poner en riesgo la seguridad de los vecinos. Así es la nueva señal S-47.

La indicación que ya se ha implantado en muchas vías de España representa un paso más en la estrategia de la DGT para mejorar la seguridad vial y ordenar espacios donde confluyen diferentes formas de movilidad. Con ella, Tráfico quiere priorizar al peatón, reducir la velocidad de los vehículos y garantizar una convivencia segura en entornos urbanos.

Este nuevo pictograma forma parte del catálogo actualizado de señales de tráfico aprobado en 2025, el primero en más de dos décadas. La actualización responde a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad de las ciudades, donde cada vez conviven más tipos de transporte, como: coches, bicicletas, patinetes eléctricos, camiones o viandantes. Gracias la S-47, los ayuntamientos podrán ordenar estos espacios con total seguridad.

La normativa de la DGT ha cambiado

Hasta la puesta en marcha de esta señal, las zonas de prioridad peatonal se regulaban principalmente con señales de velocidad máxima o con carteles específicos de cada municipio. No existía un pictograma uniforme que recogiera la convivencia de coches, ciclistas y peatones en un mismo lugar con prioridad para los viandantes. Esto generaba dudas tanto entre los conductores como entre los usuarios vulnerables de la vía.

Así es la nueva señal S-47

La DGT ha explicado en su cuenta de X (Twitter) que la señal S-47 indica "zona de circulación destinada en primer lugar a los peatones y en la que se aplican normas especiales de circulación". En primer lugar, se establece un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora, lo que garantiza que los vehículos reduzcan drásticamente la velocidad en calles residenciales o de gran tránsito peatonal.

La norma también contempla que la circulación es compartida entre peatones, ciclistas y vehículos, aunque la prioridad corresponde siempre a los peatones. Esto significa que coches y bicicletas deberán adaptarse al ritmo de quienes van a pie, extremando la precaución en cruces y accesos.

Finalmente, la S-47 busca armonizar la convivencia en zonas urbanas con un criterio unificado en todo el país. De esta forma, cuando un conductor vea esta señal sabrá que se encuentra en un espacio donde la seguridad del peatón es la prioridad sobre cualquier otro tipo de transporte, evitando interpretaciones distintas según la ciudad.