Canarias cambia la forma en la que cuida de sus mayores: menos residencias y más apoyo en el hogar

Canarias cambiará la forma en la que cuida a sus mayores para que estos permanezcan más tiempo en sus entornos. La intención es alejarse cada vez más de las grandes residencias y, en su lugar, optar por la atención en el propio hogar y por la vida en comunidad de este colectivo, que representa casi el 20% de la población total del Archipiélago. Para avanzar hacia este modelo, la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario ha anunciado que destinará 3,5 millones a subvencionar proyectos de 124 entidades procedentes de todas las Islas.

El reparto está dividido en función del enfoque de cada iniciativa: dos millones de euros para programas de envejecimiento activo e inclusión social; 900.000, para intervenir en soledad no deseada; 100.000, para mayores tutelados; 200.000, para promoción del voluntariado; y 285.000, para actividades de voluntariado. "Nuestro deber es que vivir más signifique vivir mejor", señaló la consejera del área, Candelaria Delgado, en la comisión parlamentaria celebrada este martes.

Durante su intervención, destacó que el cuidado de los mayores del Archipiélago evolucionará hacia un modelo de desinstitucionalización inteligente, es decir, que priorizará los apoyos en el hogar y reservará las residencias para aquellos casos en los que sea estrictamente necesario. "Es un cambio cultural que coloca a las personas en el centro y que desarrolla planes de apoyo que respetan sus proyectos de vida", añadió. El trabajo de la mayoría de entidades canarias se orienta ya hacia este nuevo modelo, al considerarlo una vía hacia la verdadera integración, tanto de mayores dependientes como de las personas con discapacidad.

Ayuda a domicilio y teleasistencia

Los esfuerzos del Gobierno regional se centrarán en reforzar el sistema de ayudas a domicilio y en invertir en teleasistencia avanzada —dispositivos móviles, sensores y geolocalización, con atención 24/7 integrada con servicios sociales y sanitarios—. Aunque por el momento solo se han entregado los primeros dispositivos, la Consejería espera que este servicio mantenga conectado a 20.000 mayores isleños. “La tecnología tiene sentido cuando da tranquilidad y evita riesgos. Detectaremos caídas y emergencias de forma proactiva y coordinada, reduciendo ingresos evitables y mejorando la calidad de vida”, argumentó Delgado.

Actividades para mayores en el Parque Marítimo / Arturo Jiménez

La Dirección de Mayores y Participación Activa también ha apostado por modernizar los centros de día. En concreto, este año inició la reforma de diez espacios -repartidos entre Tenerife, La Palma y Gran Canaria- cuyas infraestructuras estaban tan desfasadas que ni siquiera contaban con un ascensor o con un sistema de protección contra incendios. La intención, según apuntó la consejera, es congregar actividad, compañía y trámites resueltos en un mismo lugar o, más bien, en cada uno de los 24 centros repartidos por las Islas.

Plan contra la soledad

En paralelo a las reformas, implementó un plan contra la soledad no deseada con tres líneas: detección proactiva desde centros de día y servicios municipales, acompañamiento telefónico y presencial con entidades sociales y voluntariado sénior, y comunidades de apoyo intergeneracionales.

Con estas medidas, el Archipiélago se alinea con el planteamiento realizado desde el Ministerio de Derechos Sociales. El año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la estrategia Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización 2024-2030. Este documento, al que se le ha asignado una dotación inicial de 1.300 millones, pretende fomentar los cuidados a domicilio, con servicios más personalizados y de pequeña escala que se desarrollen en entornos comunitarios de proximidad. Los fondos para esta estrategia se destinan, en su mayor parte, a las comunidades autónomas.