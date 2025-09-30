Los niños valencianos, los primeros en disfrutar de Plátano de Canarias en las máquinas de vending de los centros educativos

Plátano de Canarias, en colaboración con la empresa de vending TARECA, ha puesto en marcha la primera fase de su iniciativa para impulsar el consumo de fruta fresca en colegios e institutos a través de las máquinas expendedoras. Una iniciativa pionera con la que buscan facilitar que los más jóvenes tengan a su alcance la posibilidad de consumir plátano, en contraste con los productos ultraprocesados habitualmente presentes en el entorno escolar.

La implantación comienza en las ciudades de Valencia y Castellón, con un total de 135 máquinas de vending que contarán con Plátano de Canarias IGP. Una primera fase con vocación de crecimiento, para alcanzar en un medio plazo a todas las máquinas adaptadas para este producto con las que cuenta TARECA en la Comunidad.

“Es un nuevo paso en el objetivo de añadir el canal del vending a la venta habitual de Plátano de Canarias. No es fácil y debemos ir progresivamente, ya que supone un reto logístico y de costes, pero creo que hemos logrado establecer un modelo propio con el que hacer viable lo que hasta hoy era solo un proyecto. Sin duda, la apuesta de TARECA por nuestro producto, la extraordinaria recepción que tuvimos en la prueba piloto por parte de los centros, y la colaboración de la Comunidad Valenciana han sido claves”, señala Sergio Cáceres, gerente de Plátano de Canarias.

Por su parte, Sergio Ferrando, director de compras y logística de TARECA Vending, ha destacado que están “muy orgullosos de impulsar este proyecto junto a Plátano de Canarias, un socio que ha demostrado un gran compromiso y capacidad de colaboración para superar los retos que supone llevar fruta fresca al canal vending. Nuestro objetivo siempre ha sido acercar opciones saludables a los usuarios. Gracias al esfuerzo conjunto, hoy podemos hacer que miles de estudiantes tengan acceso a una alternativa natural y nutritiva en su día a día.”

Más que fruta: un cambio en la percepción de los jóvenes

La llegada del Plátano de Canarias a las máquinas expendedoras no solo amplía la oferta del canal vending, sino que también transforma la percepción de los propios estudiantes. Ver fruta en un espacio tradicionalmente ocupado por alimentos ultraprocesados o bebidas azucaradas y energéticas convierte al plátano en una opción atractiva para los jóvenes, como reconocen algunos: “Después de Educación Física, lo que apetece es comer algo, y así no caemos siempre en el chocolate o las grasas. Es mejor poder elegir fruta que esté rica”.

Profesores y familias también valoran positivamente esta iniciativa, que se suma a la labor educativa en materia de alimentación saludable impulsada por los centros y respaldada por la normativa autonómica. “Ofrecer fruta nacional dentro de las máquinas expendedoras puede cambiar los hábitos de consumo porque, al final, cuando niños y adolescentes deciden qué coger, tienen la opción de optar por algo más saludable y además valorar nuestra producción”, señala una de las madres consultadas. “Para nosotros es una herramienta de educación en hábitos saludables, pues hablamos de nutrición en clase y ahora los alumnos pueden ponerlo en práctica al salir y ver fruta disponible en la máquina”, añaden los profesores de uno de los centros escolares donde se ubican estas novedosas máquinas.

Frescura y calidad garantizadas

Esta colaboración entre TARECA y Plátano de Canarias desarrollará su primera fase hasta final de año, tras la cual, el análisis de resultados permitirá planificar nuevas fases de expansión en otras regiones.

ASPROCAN, que invita a contactar con la asociación a aquellas empresas de distribución interesadas en valorar las opciones de implantación, confía en que el modelo pueda dar resultado y servir así como aliciente para la implantación en otras comunidades autónomas en colaboración con otras empresas del sector que hasta hoy no lo habían visto como viable.