Primeros auxilios pediátricos para familias en Hospital San José

El Hospital San José vuelve a convertirse en punto de encuentro para familias comprometidas con la salud y la seguridad de los más pequeños. Su Servicio de Pediatría celebró la segunda edición del curso-taller gratuito “Primeros auxilios y cuidados básicos del niño en el domicilio”, una formación práctica que enseñó a padres, madres y cuidadores cómo reaccionar de forma eficaz ante situaciones de emergencia.

El doctor Carlos Siles, pediatra y neonatólogo, coordinó la actividad, impartida junto a Héctor Almeida, traumatólogo; Blanca Montoro, pediatra; Haridian Rodríguez, enfermera de Urgencias y la médico Ana Siles: un equipo multidisciplinar volcado en transmitir conocimientos específicos, claros y útiles a padres y cuidadores.

«La formación a madres, padres y cuidadores es una medida de apoyo al desarrollo saludable de nuestros pacientes pediátricos»

Se abordó la importancia de mantener la calma en situaciones de crisis y cómo crear un entorno que minimice los riesgos para los niños. Se ofrecieron pautas sobre cómo actuar en casos de reanimación cardiopulmonar básica, ahogamiento en piscina, fiebre o convulsiones febriles. También, se mostraron técnicas para atender quemaduras, heridas y traumatismos, así como la forma de actuar ante caídas con pérdida de conocimiento, atragantamientos o la presencia de cuerpos extraños en nariz, oídos y ojos. El taller incluyó además la respuesta inmediata frente a reacciones alérgicas graves como la anafilaxia y cómo proceder respecto a los servicios de emergencia en caso necesario.

“Saber cómo actuar, con la tranquilidad de poder ayudar y proteger al niño, o no saber qué hacer, con la consecuencia de incrementar el riesgo y la sensación de impotencia en caso emergencia, marca la diferencia entre una situación anecdótica o de consecuencias dramáticas, por lo que este curso es muy importante para los padres y las personas que cuidan de niños”, señaló Miguel Ruiz San Román, director gerente del centro hospitalario.

«Enseñamos a las familias a proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida y, a medida que crecen, lograr un equilibrio entre su seguridad y su autonomía»

La experiencia, valorada como “excelente” por los asistentes en las encuestas de satisfacción, combinó teoría y práctica para que cada participante se sienta preparado ante situaciones de peligro.

Con iniciativas como esta, Hospital San José reafirma su compromiso con la educación sanitaria y la prevención, brindando a las familias la tranquilidad de saber que cuentan con las herramientas necesarias para cuidar y proteger a sus hijos en cualquier circunstancia.

Contacto:

HOSPITAL SAN JOSÉ

C/ Padre Cueto, 26 - Las Palmas G.C.

928 263 708/720

www.hospitalsanjose.es

Instagram

Facebook