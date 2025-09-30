Profesionales y familias se reúnen en el Centro INDE para abordar la atención temprana desde una visión multidisciplinar

El 26 y 27 de septiembre, el Centro INDE abrió sus puertas a profesionales y familias para reflexionar juntos sobre la atención temprana. Durante dos días se compartieron experiencias, se actualizaron conocimientos y se ofrecieron herramientas útiles para acompañar a los niños en una etapa tan decisiva como los primeros años de desarrollo.

El programa destacó por su enfoque interdisciplinar. Pediatras, neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, musicoterapeutas y odontólogos aportaron miradas complementarias que pusieron de relieve la complejidad del desarrollo infantil y la importancia de abordarlo de forma conjunta.

Centro INDE. / LP/DLP

Entre las intervenciones más seguidas estuvo la del pediatra Alberto Florido, que abordó la detección precoz del neurodesarrollo. Subrayó que reconocer las señales a tiempo no debe entenderse como una carrera contrarreloj, sino como la posibilidad de aprovechar al máximo la plasticidad cerebral en los primeros años. También despertó gran interés la ponencia de la odontóloga Elena Pérez, centrada en la relación entre la respiración biológica y la anquiloglosia, un tema poco tratado en este tipo de encuentros pero con un impacto notable en el desarrollo infantil.

Centro INDE. / LP/DLP

Lo más destacado de las jornadas estuvo en los espacios de interacción. Las preguntas del público y las conversaciones en los descansos facilitaron que los especialistas trasladaran el lenguaje técnico a la vida cotidiana, resolviendo dudas concretas y ofreciendo orientaciones prácticas. Entre las actividades más participativas destacó el taller de Musicoterapia en Familia, que mostró cómo el juego y la música pueden convertirse en recursos terapéuticos de gran valor.

Al cierre del segundo día, muchas familias coincidían en una misma sensación: mayor seguridad y confianza. La información compartida no quedó en lo teórico, sino que se transformó en recursos aplicables en el día a día y en la certeza de que un diagnóstico temprano, acompañado de empatía y trabajo multidisciplinar, abre una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de los niños.