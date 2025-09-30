«Sigo vivo por el cateterismo urgente que me realizaron en Vithas»

«Tuve un infarto con 42 años, acudí a Urgencias del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, caí en parada y tuvieron que reanimarme dos veces. Sigo vivo gracias al cateterismo urgente que me realizaron». El caso de Abián Vega es el ejemplo perfecto de la importancia de una atención rápida en una situación en la que el tiempo es vida teniendo en cuenta que el 90% de las muertes por infarto ocurre en la primera hora por arritmia y la rapidez en el tratamiento determina las posibles secuelas que el paciente puede arrastrar tras este evento cardiovascular.

«Sufrió un infarto muy extenso que se complicó con una fibrilación ventricular en un ritmo que equivale a parada cardíaca. Fue reanimado por el personal de Urgencias mientras nos llamaban para hacer un cateterismo urgente debido a la oclusión de una de las arterias coronarias. La intervención, que fue a vida o muerte, se realizó a la media hora de su llegada mediante implante de stent», explica el doctor Egon Gross, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, que forma parte del Instituto Cardiovascular Vithas.

Afortunadamente, salió bien. «Una de las ventajas de Vithas es que somos el único hospital privado en Canarias que cumple el Código Infarto de Canarias (CODICAN), que consiste en la realización de un cateterismo urgente cuando es necesario. Nosotros tenemos el compromiso de realizarlo en media hora porque cuando se cierra la arteria coronaria, empiezan a morir células del corazón. A las seis horas se considera que casi todas ya están muertas», asegura el cardiólogo.

Abián relata sobre ese día que «era un día monótono como cualquier otro, por la noche voy a jugar al fútbol y en pleno partido me dio un dolor en la boca del estómago. No se me quitaba y me fui a casa, aunque los compañeros me insistían que fuera al médico. Cuando empecé a sudar, a tener escalofríos y finalmente a vomitar decidí acudir a Urgencias de Vithas Las Palmas».

«Tras hacerme un electrocardiograma, vi que todo el personal empezó a apresurarse y caí en parada. El siguiente recuerdo que tengo fue conocer al doctor Gross que me dijo que me realizaría un cateterismo. Tras una semana en la UCI me pusieron un segundo stent porque antes estaba demasiado débil. Aunque espero no tener más cirugías, ojalá todas las intervenciones fueran así porque el equipo que tiene el doctor Gross para operar es una maravilla», continúa Abián. Destaca cómo le explicaron el procedimiento y charlaron con él para tranquilizarlo. «La enfermera del equipo, Estefanía Escobar, incluso me preguntó qué música me gustaba y pusieron esa durante la cirugía. Luego el equipo de UCI me hizo muy ameno el posoperatorio», rememora.

Una vez en casa, Abián destaca lo importante que fueron las llamadas de Estefanía para resolver dudas y realizar un seguimiento hasta que la situación fue estable, una atención marca Vithas única en la sanidad canaria.

En otras ocasiones, aunque el infarto no sea súbito, puede ir dando señales a través del dolor torácico. Para detectar potenciales casos de riesgo, Vithas Las Palmas estrena en octubre la primera Unidad de Dolor Torácico de la sanidad canaria, dirigida a aquellos pacientes que acuden por dolor torácico a Urgencias, pero sin la gravedad suficiente para requerir de un ingreso, aunque no queda descartada una patología cardiológica.

«La idea es que estos pacientes puedan realizarse un estudio en 24-72 horas para que no estén meses esperando consulta con un cardiólogo. Tras este estudio ya se define si realmente el paciente es cardiópata, necesita algún tipo de tratamiento o intervención o no es cardiópata», concluye el doctor Gross.