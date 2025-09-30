Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 30 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 30 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 48, 15, 8, 3 y 17 y las estrellas 2 y 8.
El código del Millón ha sido el TLQ08400.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
- El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
- Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
- Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales