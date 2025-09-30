La teoría viral de “Pobre Diabla” de Don Omar: homenaje a un famoso personaje de la literatura
La letra y el videoclip cuentan la historia de una mujer engañada y embarazada que atraviesa precariedad
En la primera ola del reguetón en España, Don Omar sonó como un himno permanente. Su debut con The Last Don (2003) lo colocó en la rotación de radios, discotecas y verbenas, y en Canarias su música prendió con especial fuerza.
Entre todos sus temas, Pobre Diabla se volvió la llave maestra que ayudó a abrirle puertas en el resto de España.
En un reel, @makenalx afirma que en 2003 Don Omar terminó de leer los cinco tomos de Los miserables de Víctor Hugo y quedó tan conmovido que quiso dedicarle una canción, cristalizada en “Pobre Diabla”.
La idea resulta tentadora: la historia de Fantine, la joven obrera seducida, abandonada y empujada a la miseria, resuena con el relato de una mujer traicionada y vulnerable del tema de Don Omar.
El paralelismo
“Pobre Diabla” se promocionó como sencillo inédito dentro de The Last Don: Live (2004). La letra y el videoclip cuentan la historia de una mujer engañada y embarazada que atraviesa precariedad.
En Los miserables, Fantine es seducida y abandonada por Tholomyès. Para sostener a su hija Cosette, cae en la pobreza extrema.
Es un arco de explotación, embarazo y abandono que la crítica suele leer como denuncia social. El eco con líneas coloquiales del imaginario urbano (“te utilizó y hasta te embarazó”) es evidente: mujer usada, maternidad en solitario, caída social.
Aunque el paralelismo temático con Fantine es plausible y da un marco de lectura interesante, no hay confirmación pública que vincule de forma explícita la canción con Los miserables, por lo que, por el momento, debe presentarse como lectura interpretativa —no como hecho.
