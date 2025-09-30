Tiempo para el miércoles en Canarias: octubre arranca con nubes y bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles intervalos nubosos, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas orientadas al sur, y viento alisio.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del este, nordeste y norte de fuerza 2 a 4 , 3 a 4 y 4 o 5, marejadilla, marejada y localmente fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

Predominio de los intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 20 27

Intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, en especial en el norte. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en el oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 25

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algo de nubosidad de evolución en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 26

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en medianías del interior por la tarde, en especial del este. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 27

Intervalos nubosos, con formación de nubosidad de evolución en el interior y sur durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en cumbres y medianías del sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 22 26

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento flojo variable, con predominio del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 25

Intervalos nubosos, con formación de nubosidad de evolución en el interior y sur durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en cumbres y medianías del sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 20