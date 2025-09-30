No todos trabajarán el lunes: estas son las cinco comunidades que harán puente este 12 de octubre

Quedan apenas unos días para que el calendario marque en rojo una de las fechas más simbólicas del año. El próximo 12 de octubre, España celebrará su Fiesta Nacional, en recuerdo del momento en que Cristóbal Colón, sin saberlo, pisó un continente nuevo y dio inicio a una etapa de expansión cultural y política sin precedentes.

La jornada, también conocida como Día de la Hispanidad, suele ser sinónimo de descanso, actos oficiales y, en algunos casos, de puentes largos y escapadas. Pero este 2025, el 12 de octubre caerá en domingo, lo que ha despertado la habitual pregunta de si habrá puente o no.

Solo cinco comunidades cambian el festivo

La respuesta no es la misma para todo el país. Aunque el 12 de octubre es una de las fiestas nacionales recogidas en el calendario laboral, cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de modificar hasta dos festivos nacionales para adaptarlos a celebraciones locales o para facilitar descansos más prolongados.

Este año, solo cinco regiones han optado por trasladar la festividad al lunes 13 de octubre, generando así un puente de tres días. Las comunidades que sí lo han hecho son:

Andalucía

Asturias

Aragón

Castilla y León

Extremadura

En estas comunidades, el lunes será oficialmente festivo, lo que permitirá a muchas personas disfrutar de un fin de semana largo, con más opciones de viaje, reuniones familiares o simplemente descanso.

El 12 de octubre / LP/DLP

En Canarias, el festivo se pierde

En cambio, en Canarias el Día de la Hispanidad no se traslada. Al coincidir en domingo, se quedará como un festivo más que no se disfruta en forma de día libre. Esta decisión ha generado cierto malestar entre quienes esperaban aprovechar la fecha para tomarse un respiro en plena rutina de otoño.

No es la primera vez que ocurre. En función de cómo caiga la festividad en el calendario, algunas comunidades priorizan otros festivos locales y no trasladan automáticamente los nacionales que coinciden con domingos.

En el caso de Canarias, este 2025 se han mantenido otras fechas tradicionales, como la festividad de Todos los Santos (1 de noviembre), que sí cae en sábado, pero tampoco se traslada.