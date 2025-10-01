Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso de la Aemet para este jueves: así estará el tiempo en Canarias

Las islas esperan lluvias débiles y chubascos ocasionales este 2 de octubre

Una mujer se protege de la lluvia con su paraguas.

Una mujer se protege de la lluvia con su paraguas. / LP/DLP

EFE

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y chubascos ocasionales, en especial en Fuerteventura, temperaturas máximas sin cambios o en ascenso y viento entre flojo y moderado del nordeste, que será flojo de dirección variable en cumbres.

En cuanto al estado de la mar, el viento será del nordeste de fuerza 3 a 4 o 5, marejada y marejadilla, y variable de fuerza a 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

GRAN CANARIA

Predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso a últimas horas del día salvo en el norte. Baja probabilidad de precipitaciones débiles aisladas y ocasionales durante la primera mitad del día, que podrían ser localmente moderadas o acompañadas de algún chubasco. Tampoco se descarta tormentas en el entorno de la isla. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales y más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 26

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos con intervalos ocasionales durante las primeras y últimas horas. Probables precipitaciones moderadas que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de la isla durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 26

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos que tiende a poco nuboso al final del día. Probables precipitaciones moderadas que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de la isla durante la primera mitad del día y horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 24

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras horas y en medianías del interior acompañadas de algún chubasco por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 27

LA GOMERA

Nuboso en el norte. En el resto de zonas poco nuboso que tiende a intervalos por nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes este y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 26

La semana comienza con posibles lloviznas en la provincia tinerfeña

La semana comienza con posibles lloviznas en la provincia tinerfeña / María Pisaca

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general con cielos nubosos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas del día, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20

