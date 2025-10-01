Canarias sienta las bases de una política marítima más sostenible

Las jornadas celebradas el pasado año en Corralejo, bajo el título ‘Desafíos y Medidas que Mejoren la Coexistencia de las Infraestructuras Portuarias Canarias, la Movilidad Marítima y el Medio Marino’, organizadas por la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, marcaron un punto de inflexión en la forma en que Canarias concibe la convivencia entre sus puertos y el mar. Expertos, empresas y administraciones coincidieron entonces en una visión clara y pragmática: el futuro de la región pasa por consolidar un modelo de desarrollo marítimo equilibrado, innovador y respetuoso con el entorno natural. Un modelo basado en soluciones prácticas y en la creación de conocimiento útil para la acción pública, capaz de ser replicado en todo el archipiélago.

El encuentro, que fue todo un éxito, demostró que las empresas no son solo parte del problema, sino actores clave en la búsqueda de soluciones. Ejemplos como el sistema ‘Olsen Vigía’, de Fred Olsen Express, diseñado para detectar cetáceos en ruta, o la embarcación autónoma con inteligencia artificial presentada por la Fundación Loro Parque, revelaron el potencial de la innovación tecnológica hecha en Canarias. Estas herramientas no solo mitigan el impacto del tráfico marítimo, sino que también convierten a las islas en un auténtico laboratorio de soluciones sostenibles, sentando bases sólidas para una gestión más segura y eficiente.

Pero la tecnología no fue el único eje de debate. Las mesas redondas subrayaron la importancia de una gobernanza colaborativa y de integrar la sostenibilidad desde el diseño de las infraestructuras. Propuestas como los bloques ecológicos, los fondeaderos sostenibles o el impulso de la Estrategia Canaria de Movilidad Sostenible e Inteligente (SICAM) apuntan a un futuro donde la prosperidad económica y la protección ambiental se refuercen mutuamente. En definitiva, la conclusión fue clara: Canarias tiene la oportunidad de liderar la transición hacia una economía azul, con un modelo replicable en todas las islas.

El Hierro acoge la segunda edición

Ese legado cobra ahora continuidad en El Hierro, que acoge desde hoy una nueva cita bajo el título ‘Desafíos y medidas que mejoren la coexistencia de las infraestructuras portuarias canarias, la movilidad marítima y el medio marino’. Durante tres días, se alternarán actividades educativas, simulacros, mesas técnicas y salidas de campo, reforzando la conexión entre la ciudadanía, la ciencia y la gestión pública.

La programación, que arranca hoy, martes 30 de septiembre, lo hace con actividades escolares, entre ellas una exposición educativa en el CEIP Valverde a cargo de la Fundación Loro Parque y un simulacro de varamiento en Playa de Timijiraque liderado por el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA-ULPGC).

Mañana, miércoles 1 de octubre, la Sala Mocanal, en Valverde, acoge las jornadas técnicas, inauguradas por el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, junto al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez, y el alcalde de Valverde, Carlos Brito.

El programa incluye debates de alto nivel como ‘Conectividad marítima y aérea: retos para la cohesión territorial’, con ponentes de Binter, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la de Las Palmas, la Fundación Loro Parque y Puertos Canarios. También destacan mesas sobre gobernanza regional, con participación del Ministerio para la Transición Ecológica y expertos del Gobierno de Canarias; así como una sesión centrada en ciencia y proyectos estratégicos, donde intervendrán investigadores de la ULL, la ULPGC y centros especializados como el Ecoaqua.

La jornada se completa con el bloque ‘Infraestructuras portuarias y actividades marinas: un modelo integrado’, donde representantes de cofradías, asociaciones de buceo y el sector pesquero debatirán junto a responsables de la administración autonómica y local.

El jueves, 2 de octubre, la programación se cerrará con una actividad de avistamiento de cetáceos desde tierra en la carretera Puerto La Estaca, uniendo conocimiento científico y sensibilización ciudadana.

Un proyecto con vocación de futuro

El mensaje que se desprende de este itinerario, tanto en Fuerteventura como ahora en El Hierro, es contundente: Canarias ya no se limita a diagnosticar los problemas, sino que está construyendo un mapa de ruta basado en soluciones prácticas. La innovación tecnológica, la colaboración público-privada y la participación social se convierten en los pilares de un proyecto a largo plazo que busca establecer las bases de una política marítima canaria más equilibrada, innovadora y respetuosa con el medio ambiente.

Un camino que, según los expertos, no solo marcará el futuro de las islas, sino que puede servir de modelo para otras regiones que enfrentan el reto de convivir con su mar sin renunciar al desarrollo.