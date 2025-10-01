Cáncer de mama en Las Palmas: estos son los testimonios de mujeres que nutren la nueva campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer

«Mi marido y mi hijo sabían que tenía cáncer de mama, pero no entendían qué era lo que me ocurría por dentro, los miedos y pensamientos que pasaban por mi cabeza», lo cuenta María del Carmen López, quien a sus 60 años afronta un segundo diagnóstico médico recibido el 4 de septiembre de 2024, cuando le informaron de que padece metástasis en los pulmones y el hígado. El relato íntimo, en el que narra qué siente en su proceso de tratamiento, es uno de los 6.431 testimonios de pacientes de cáncer contabilizados en la provincia de Las Palmas, que sirven de base a la campaña Nos lo tomamos a pecho de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) como parte del Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19 de octubre.

Según la AECC, el 24% de los diagnósticos se produce en mujeres menores de 50 años. Gracias a la investigación y al diagnóstico precoz, la supervivencia media alcanza el 95% de los casos. En 2024 a nivel nacional se registran cerca de 36.000 diagnósticos, con una proporción aproximada del 1% en hombres.

En la provincia de Las Palmas, en 2024 fueron diagnosticadas de cáncer de mama 883 personas, todas ellas mujeres. Los datos de la AECC reflejan que ese año asistió a 23.357 personas afectadas por este tipo de patología, de las cuales 20.080 fueron pacientes y 3.285 familiares o allegados. En términos de apoyo, el 67% de las pacientes recibió atención psicológica, el 39% percibió atención social y el 25% accedió a servicios de salud y rehabilitación como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.

Visibilizar más allá del cáncer

La difusión de la campaña de prevención para el Día Internacional del Cáncer de Mama, presentada esta mañana de la mano de seis mujeres que padecen cáncer, trata de concienciar a la sociedad con un vídeo protagonizado por enfermos oncológicos y sus familiares, para visibilizar lo que ocurre «más allá de la enfermedad». Carolina Santana, Sherezade Gacía, Jessica Negrín, Aroa Rico, María del Carmen López y Wafa Hayde usan su testimonio parar «mirar al cáncer con ojos de paciente», entender las secuelas psicológicas del proceso, sus limitaciones afectivas y cómo la enfermedad les ha «cambiado la vida».

El presidente de la AECC, Pedro Lara, junto a Wafa Hayde, Aroa Rico, María del Carmen López, Sherezade Gacía, Jessica Negrín y Carolina Santana. / José Carlos Guerra

«El problema no es la curación biológica, sino la curación emocional», es decir, el impacto que supone en la rutina del paciente. Las seis pacientes declaran no haberse «sentido comprendidas», a veces por profesionales sanitarios, otras por su círculo familiar. «Necesito que cuando lo cuento me miren y sepan qué estoy diciendo», señala López.

«¿Me voy a morir?»

En el caso de Carolina, tenía 24 años cuando recibe la noticia. «Me quedé en blanco; la siguiente pregunta que me salió fue: ¿me voy a morir?». En pocos segundos pasó abrirse a la incógnita de si en el futuro podría ser madre. Ella misma cuenta que lo consulta con los médicos y que, tras hablarlo con su familia, decide criopreservar óvulos. Acto seguido, acepta un tratamiento hormonal durante tres años que le permitió dar a luz a tres hijos, sometiéndose al riesgo de que la enfermedad reapareciese.

Al poco llega la recaída: metástasis en hígado y huesos, con sesiones de quimioterapias y radioterapias. «Después de la quimio, me deformo». Trata de expresar en palabras qué siente cuando se presentan los efectos secundarios de las terapias, la bruma mental del día después que le nubla el sentido.

El vídeo de la campaña, cocreada como un proceso colaborativo entre pacientes y la AECC, busca nombrar decisiones concretas en la «línea de vida del proceso oncológico» que comienza desde el diagnóstico de la enfermedad: elegir entre curaciones y proyectos de vida, planificar la maternidad, optar por mastectomía o cirugía conservadora, el temor a la recaída o no reconocerse en el espejo.

Maraña burocrática

El factor económico y la maraña burocrática calan en las vivencias de Jessica. Explica cómo, ante la necesidad de bajas prolongadas y tratamientos continuos, muchas pacientes se ven obligadas a valorar la reincorporación laboral antes de estar recuperadas por pura necesidad económica. «Tengo que pagar alquiler, luz, agua…», resume ella, y denuncia trámites que «te dejan contra un muro» y restan energía para la recuperación.

Cada una refleja que los efectos visibles, como la pérdida de cabello y el temor a enfrentarse al espejo, conviven con secuelas menos visibles como la fatiga, limitaciones articulares, ansiedad y trastornos cognitivos tras los tratamientos. Varias subrayan que esos efectos persisten y condicionan su rutina, desde jugar en el suelo con un hijo hasta volver a una jornada laboral completa.

Otro hilo central es el de la red de apoyo. La supervivencia emocional se sostiene con la compañía de familiares, amigas y a la mediación de asociaciones que acompañan. María del Carmen confiesa que, tras meses de ocultamiento por miedo a «cargar» a su familia, aceptó ir a un grupo de apoyo y sintió por primera vez comprensión: «Por fin, alguien entiende lo que estoy pasando», manifiesta aliviada al haberse librado de «la capa de superheroína» que le llevaba a sentir culpa por su enfermedad.

El relato colectivo reivindica que «no solo hay que curar», sino sostener la vida que queda tras el primer diagnóstico. Y eso se consigue con atención psicosocial como complemento imprescindible de la atención médica. «La asociación tiene el papel de llevar la voz de los pacientes hacia los gestores sanitarios y a los profesionales», resume el oncólogo Pedro Lara, presidente de la AECC de Las Palmas.

Nos lo tomamos a pecho, el lema que se repite a lo largo del vídeo, recoge esa sensación de incompresión de las mujeres por su entorno, la subestimación del impacto por parte de algunos profesionales y la simplificación que exhiben ciertas campañas mediáticas. Para las pacientes, el cáncer llega a ser una enseñanza que les hace replantearse prioridades y descubrir una versión mejorada de sí mismas. «Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros», expone la campaña.