Madrid espera aprobar antes de verano la ley que considera al concebido no nacido miembro de la unidad familiar

Entre las 50 medidas presentadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el pasado Debate del Estado de la Región estaba el anuncio de una ley para considerar al concebido no nacido un miembro más de la unidad familiar a efectos de optar a ayudas, bonificaciones fiscales u otro tipo de beneficios. El Gobierno regional acelera en su llegada. Hoy mismo se ha iniciado su tramitación con la apertura del periodo de consulta pública del anteproyecto. Desde Sol confían en que antes de verano pueda ser aprobada por la Asamblea de Madrid para su entrada en vigor en la segunda mitad de 2026.

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según ha avanzado, para la consideración bastará con acreditar el embarazo a través de un informe médico.

"Gracias a esta ley, las familias estén esperando un hijo, verán se podrán ver beneficiadas, por ejemplo, a la hora de determinar la renta familiar por persona, en aquellas ayudas que así lo prevé", ha apuntado García Martín, quien ha enumerado entre esas ayudas las becas para el Bachillerato, para acceder al primer Ciclo de Educación Infantil, o las de comedor escolar.

Enmarcada en la Estrategia de Protección a la Maternidad y la Paternidad y Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022/2026, la medida se extenderá a ayudas fiscales, "como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano", informa el Gobierno regional.

Además, servirá para que las familias con dos hijos que esperen un tercero pasarán también a tener la consideración de familia numerosa y optar a los beneficios que esta situación comporta en relación con políticas autonómicas. Esta circunstancia era una medida que ya contemplaba la legislación autonómica gallega, pero cuando Madrid apruebe su legislación será la primera comunidad autónoma que dé este reconocimiento a todas las familias, desde el primer hijo.

El inicio de la tramitación de esta futura ley ha coincidido con la polémica en torno a la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de una propuesta de Vox, votada a favor por el PP, para que en las instalaciones municipales de salud e igualdad se informe sobre un supuesto síndrome postaborto, una medida que PSOE y Más Madrid no descartan recurrir ante los tribunales si se acaba sustanciando.

Preguntado por el asunto, García Martín ha eludido expresar opinión. "Lo desconozco", ha asegurado, "no lo he leído, no sé ni por lo que me pregunta. Cuando lea lo que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid con el voto o no de dos grupos me podré pronunciar".