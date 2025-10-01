El misterioso 3I/ATLAS: ¿Cometa interestelar o posible nave alienígena?

Desde que fue identificado en julio de 2025, el objeto 3I/ATLAS ha captado la atención de astrónomos y entusiastas del espacio por igual. Clasificado como el tercer objeto interestelar conocido tras 'Oumuamua (2017) y el cometa 2I/Borisov (2019), sus características han resultado ser, cuanto menos, inusuales. Tanto por su extraordinaria velocidad como por su composición química, este visitante cósmico plantea interrogantes que van más allá de lo convencional.

3I/ATLAS fue detectado atravesando el sistema solar a una velocidad notablemente mayor que la de sus predecesores. Mientras que 'Oumuamua y Borisov viajaban a velocidades ya altas por estándares astronómicos, ATLAS lo hace casi al doble. Este factor por sí solo bastó para encender las alertas científicas y alimentar todo tipo de teorías.

Pero no solo la velocidad lo distingue. Los estudios iniciales revelaron una cola característica de los cometas, confirmando que se trata de un cuerpo helado que libera gases al aproximarse al Sol. Con un núcleo estimado de 5,6 kilómetros, es considerablemente más grande que los dos visitantes anteriores.

Según Tom Statler, científico principal de la NASA para cuerpos pequeños del sistema solar, “parece un cometa. Hace cosas de cometa. Se parece muchísimo, en casi todos los aspectos, a los cometas que conocemos”. Y aunque reconoce ciertas peculiaridades, afirma categóricamente que “la evidencia apunta abrumadoramente a que este objeto es un cuerpo natural”.

Las teorías de Avi Loeb: ¿una nave alienígena?

No todos comparten esa visión. El controvertido y reconocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha planteado una hipótesis radical: que 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar enviada por una civilización extraterrestre avanzada. Loeb argumenta que su composición inusualmente rica en dióxido de carbono, su trayectoria oculta durante el perihelio, y su velocidad extrema, no encajan del todo con lo que se esperaría de un cometa natural.

En uno de sus estudios más recientes, Loeb sugiere incluso que este comportamiento podría ser una maniobra intencionada para evitar su observación desde la Tierra en el momento más brillante del cometa, lo que, en caso de tratarse de una nave, “podría permitir el envío de dispositivos a la Tierra desde una posición estratégica oculta”.

Además, advirtió que si en el futuro se detecta la ausencia de una cola cometaria, eso podría indicar que 3I/ATLAS no heredó una trayectoria aleatoria en el espacio interestelar, sino que fue dirigido intencionadamente hacia el sistema solar interior.

No es la primera vez que Avi Loeb sugiere que un objeto interestelar podría tener origen artificial. Ya en 2018, su estudio sobre 'Oumuamua lo calificó como una posible vela solar, una tecnología teórica que permitiría a civilizaciones avanzadas propulsar naves a gran velocidad mediante radiación solar. En aquel momento, su teoría recibió críticas, pero también logró abrir un debate científico global sobre cómo deberíamos tratar lo desconocido en el espacio.

Con 2I/Borisov, sin embargo, las pruebas de su naturaleza cometaria fueron más claras, lo que llevó a Loeb a no insistir en la teoría alienígena. Pero con 3I/ATLAS, el astrofísico vuelve a la carga, afirmando que “las consecuencias, si la hipótesis resulta correcta, podrían ser nefastas para la humanidad”.

¿Qué dice la NASA?

Ante las crecientes especulaciones, la NASA ha intervenido para aportar claridad. En declaraciones recientes, Statler reafirmó la naturaleza cometaria de 3I/ATLAS, aunque admitió que posee ciertas propiedades que “difieren ligeramente” de las de los cometas conocidos del sistema solar. A pesar de ello, el consenso dentro de la agencia es claro: es un cometa interestelar natural.

Este tipo de eventos son importantes no solo para la ciencia, sino también para el público general, que a menudo mezcla hechos y ficción ante fenómenos astronómicos poco comunes. Por eso, la comunicación científica rigurosa se vuelve esencial para evitar desinformación.

Pese a la contundencia de la NASA, la especulación continúa. Loeb plantea un escenario que, aunque remoto, no puede descartarse sin más: ¿y si efectivamente estuviéramos ante una tecnología no humana?

Por el momento, los datos disponibles siguen reforzando la hipótesis de un origen natural. No obstante, el seguimiento de su trayectoria durante los próximos meses será clave. Según los cálculos, 3I/ATLAS podría acercarse a la Tierra entre noviembre y diciembre de 2025, momento en el cual se podrán obtener observaciones más detalladas.

Más allá de teorías extraordinarias, cada objeto interestelar representa una oportunidad única para entender mejor nuestro universo. Estos cuerpos provienen de otros sistemas estelares, y su análisis permite estudiar materiales que no se formaron en nuestro vecindario solar. Por tanto, ofrecen pistas sobre la formación y evolución de planetas, cometas y sistemas planetarios.

La ciencia debe mantenerse abierta, pero también crítica. Las hipótesis audaces como las de Loeb, aunque no siempre comprobables, fomentan el debate científico y empujan a los expertos a buscar respuestas más allá de lo evidente.