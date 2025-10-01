La primatóloga Jane Goodall, una 'estrella' en Canarias

El fallecimiento de la etóloga británica Jane Goodall a los 91 años ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Las muestras de cariño hacia la mayor experta en primates del mundo no se están haciendo esperar, ya que, con su amor a los animales, la primatóloga supo ganarse el cariño de todos aquellos que la conocieron.

En Canarias, la figura de Goodall también ha sido especial. De hecho, este mismo año, el Paseo de las Estrellas de la Ciencia de La Palma incorporó su nombre, algo que quedará para siempre en la historia de la Isla Bonita.

Pero con Tenerife también tuvo un vínculo importante desde hace décadas. De hecho, su relación con la isla comenzó en los años 50, cuando estuvo estudiando los experimentos de Wolfgang Köhler, uno de los directores de la Casa Amarilla de Puerto de la Cruz. Y, en esa misma época, durante su primer viaje a África para estudiar a animales, tuvo que hacer escala en Santa Cruz de Tenerife.

Centro de investigación de primates

En la Casa Amarilla, centro de investigación de primates, se realizaron estudios que demostraron que estos animales eran mucho más inteligentes de lo que se pensaba hasta ese momento.

Tal fue la importancia de este centro para ella, que durante una de sus visitas a la isla, no dudó en dar su apoyo a la restauración de este inmueble. Fue en 2011 cuando, aprovechando su viaje a Tenerife para participar en el foro Enciende La Tierra, la etóloga dejó claras sus intenciones solicitando a los políticos insulares que reformaran la casa que se encontraba en un "estado ruinoso", según aparece en la web del Instituto Jane Goodall.

Recorriendo en Tenerife

Su última visita a Tenerife fue en 2023, un momento en el que la primatóloga tuvo la oportunidad de conocer diferentes puntos de la isla.

Uno de ellos fue el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, donde alabó el cuidado de las especies que se realiza en Canarias, y en el que quedará para siempre su recuerdo gracias a una placa en su honor por la labor que ha realizado, a lo largo de su vida, con los animales.

Momento en el que Jane Goodall destapó la placa en su honor de La Tahonilla. / Andrés Gutiérrez

Además, en esta última visita también tuvo la oportunidad de ver las secuelas en las zonas afectadas por el grave incendio de ese año, participar en una suelta de tortugas, una limpieza de playa y ofrecer una conferencia.

Una visita que quedará para siempre en el recuerdo de los tinerfeños.