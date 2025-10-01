¿Cuándo es el próximo 'puente' en Canarias?: apunta estas fechas
Consulta cuándo es el próximo 'puente' en el Archipiélago y planifica tus vacaciones con el calendario laboral oficial de 2025 aprobado por el Gobierno autonómico
El calendario laboral para 2025 aprobado por el Gobierno de Canarias incluye los días festivos nacionales, autonómicos y locales. Esta información resulta clave para que los ciudadanos puedan planificar 'puentes', escapadas y vacaciones con antelación, optimizando así su tiempo de descanso y facilitando la conciliación entre vida personal y profesional.
Las fechas destacadas del almanaque permitirán crear 'puentes' ideales para organizar viajes o desconectar del trabajo. Con esta previsión, se favorece tanto el bienestar de los trabajadores como la dinamización del sector turístico y el ocio local.
Los festivos antes del verano 2025 en Canarias
El primer gran 'puente' del calendario nacional que los españoles, entre ellos los canarios, más afortunados pudieron disfrutar este año fue en enero, al caer Año Nuevo un miércoles y unir el último fin de semana del 2024 al lunes y martes.
El Día de Reyes cayó en lunes, lo que permitió también un fin de semana largo para comenzar el año con una escapada o un respiro en familia.
A lo largo del año, otras fechas fueron proclives a planificar descansos similares como en Semana Santa (18 al 20 de abril) o el Día del Trabajador (1 de mayo), que fue en jueves. Tampoco hay que olvidar el 30 de mayo (viernes), Día de Canarias.
'Puentes' con festivos insulares
En Canarias se pueden crear 'puentes' aprovechando no solo la festividad autonómica y las nacionales, sino también los festivos insulares. Así por ejemplo, en Gran Canaria, el 'puente' se formó el mes pasado si un trabajador se tomó el 5 de septiembre (viernes) libre para enlazar el fin de semana con el festivo de Nuestra Señora del Pino del lunes 8 de septiembre.
En el caso de Lanzarote, se pudo crear un 'puente' si se eligió el 12 de septiembre (viernes) libre para conectar con el festivo del lunes 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de Los Dolores, patrona de la isla de los volcanes.
Los próximos 'puentes' en Canarias
Si el verano te supo a poco y has disfrutado ya de tus vacaciones anuales, el calendario de 2025 te reserva todavía algunos festivos nacionales más.
El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es festivo nacional. Este año cae en domingo, pero no todas las comunidades autónomas han decidido pasarlo al lunes. En Canarias, el día del Pilar se queda tal cual está programado, pero hay cinco regiones que sí lo pasan al lunes acogiéndose a la posibilidad que les otorga el Gobierno de España de trasladar al lunes dos festivos al año. Las comunidades que han optado este 2025 por esa opción son las siguientes:
- Andalucía
- Asturias
- Aragón
- Castilla y León
- Extremadura
Noviembre tampoco trae buenas noticias en ese sentido para los canarios porque el día 1, Festividad de Todos Los Santos, caerá un sábado, a no ser que trabajes ese día.
En diciembre, el denominado 'puente' de la Constitución con los festivos del 6 (sábado) y 8 (lunes) de ese mes, se podrá rascar algún día más si no trabajas el sábado y te lo coges (si así te lo permiten) libre.
El jueves 25 de diciembre (Navidad) está situado en mitad de la semana y hay la posibilidad de hacer 'puente' lunes, martes y miércoles, unidos al jueves, o desde esa última jornada al domingo 28 de diciembre.
Días festivos generales en Canarias 2025
- 1 de enero:Año Nuevo.
- 6 de enero:Epifanía del Señor.
- 17 y 18 de abril:Jueves y Viernes Santo.
- 1 de mayo:Fiesta del Trabajo.
- 30 de mayo:Día de Canarias.
- 15 de agosto:Asunción de la Virgen.
- 1 de noviembre:Todos los Santos.
- 8 de diciembre:Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre:Navidad.
Festivos específicos de cada isla en Canarias
Cada isla contará con un día adicional dedicado a su patrón:
- Tenerife: 3 de febrero (Virgen de Candelaria)
- El Hierro: 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes)
- La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)
- Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)
- Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)
- Fuerteventura: 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)
- La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)
