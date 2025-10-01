Fallarás, tras las amenazas de Vox: "No voy a arriesgarme a que me peguen un tiro en el escenario"

La asociación Acción Comadres ha anunciado la suspensión inmediata del acto previsto en Valencia con la escritora y periodista Cristina Fallarás, así como de sus próximas presentaciones públicas, tras las "amenazas, el acoso y la campaña de señalamiento" que Vox ha emprendido contra ella, según denuncia la entidad. La propia periodista y escritora, en declaraciones a Levante-EMV, ha sentido la suspensión de este encuentro, previsto para el día 4 de octubre, pero reconoce el riesgo al que se expone tras la campaña iniciada por el partido de ultraderecha en redes sociales: "El acoso ha saltado a la manosfera (foros de hombres), donde me amenazan de muerte, y no voy a arriesgarme a que me peguen un tiro en el escenario".

Fallarás explica que han usado un artículo de julio de este año, en el diario Público, titulado 'No trates con fascistas, no trates con racistas', para iniciar este acoso y derribo que ha llevado a la periodista a poner las amenazas en manos de la Fiscalía por recomendación de su asesora legal y de seguridad, quienes tambièn le han instado a no comparecer públicamente en ningún acto de los que tenìa previstos. "La campaña de Vox que se ha trasladado a estos foros de hombres movidos por el odio fomenta aún más el hostigamiento para que salgan a la calle a acometer actos violentos", dice la periodista.

En un comunicado hecho público este lunes, la entidad feminista organizadora del encuentro, explica que la decisión responde a la falta de garantías de seguridad y al riesgo real para la integridad física y la libertad de movimiento de la autora, que iba a compartir escenario junto a Karmele Marchante, Teresa Meana y Marisa Kohan. Según se detalla en el documento, las agresiones han dejado de ser "únicamente digitales" para convertirse en una amenaza tangible en los espacios públicos donde estaban previstos los encuentros.

Acción Comadres subraya que mantener actos en estas condiciones sería “irresponsable y contrario a nuestros valores de respeto, dignidad y protección mutua”. También denuncia que la libertad de expresión y el activismo feminista no pueden quedar silenciados mediante “intimidaciones y gravísimas campañas de odio”.

Denuncia y afiliación

En concreto, Vox ha creado una página web vinculada al propio partido donde invita a registrarse en sus bases para explicar "qué hacer para que no se repita su odio contra ti". Según explica la escritora, les dan los pasos también para denunciarla a cambio de una afiliación al partido: “Nunca antes un partido político y una institución habían amenazado a una ciudadana. ¿Y ahora qué?”.

Fallarás confirma que ya ha dado pasos legales para frenar esta ola de amenazas y acoso, a través de la denuncia en la Fiscalía, pero asegura que actuará "desde todos los ámbitos". "Aparte de que debería intervenir el Gobierno de España: no se puede permitir que un partido político actúe contra una periodista. Es un paso más que no podemos permitirnos como democracia”, señala.

Protección a las ponentes

La organización recalca que el cese de actividades no implica una renuncia, sino una medida para proteger a Fallarás y al resto de ponentes, y anuncia que continuará promoviendo acciones seguras y denunciando la violencia política, machista y fascista.

Finalmente, Acción Comadres hace un llamamiento a partidos políticos e instituciones -desde la Fiscalía hasta el Ministerio del Interior y autoridades locales- para que actúen con urgencia y garanticen la protección de la periodista, al tiempo que reclama que estas amenazas no queden impunes.