Polémica abierta
La asociación "7291: Verdad y Justicia" acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias
Cinco representantes acudieron como público con la esperanza de dar voz a las víctimas, pero denuncian que el programa no emitió ni su intervención
Carlos Merenciano
La asociación “7291: Verdad y Justicia”, que agrupa a familiares y víctimas de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha expresado públicamente su malestar tras su participación como público en el programa 'La revuelta', conducido por David Broncano en La 1 de RTVE.
En un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo explica que cinco de sus integrantes asistieron al programa avisadas de que no subirían al escenario, pero confiadas en que podrían aprovechar la dinámica del formato —basado en la interacción con el público— para visibilizar su causa. Según denuncian, durante el previo se les dio micrófono y el presentador llegó a mencionar el número que da nombre a la asociación, pero ninguna de esas imágenes fue emitida finalmente en televisión.
“Las expectativas eran grandes, pero debe ser que no consideraron que tuviera cabida en su programa”, lamentan. La asociación añade que la energía con la que acudieron se transformó en decepción: “Toda esa energía que llevábamos se convirtió en decepción. Solo nos trajimos una ovación que nos dio un público empático”. También aseguran que dejaron camisetas y gorros sobre el escenario que no fueron recogidos durante toda la grabación.
Pese a la frustración, desde “7291: Verdad y Justicia” recalcan que su labor continúa y recuerdan que este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, seguirán adelante con nuevos proyectos para mantener viva su reivindicación.
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
- Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros
- Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras