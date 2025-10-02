Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica abierta

La asociación "7291: Verdad y Justicia" acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias

Cinco representantes acudieron como público con la esperanza de dar voz a las víctimas, pero denuncian que el programa no emitió ni su intervención

David Broncano en 'La revuelta'

David Broncano en 'La revuelta' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

La asociación “7291: Verdad y Justicia”, que agrupa a familiares y víctimas de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha expresado públicamente su malestar tras su participación como público en el programa 'La revuelta', conducido por David Broncano en La 1 de RTVE.

En un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo explica que cinco de sus integrantes asistieron al programa avisadas de que no subirían al escenario, pero confiadas en que podrían aprovechar la dinámica del formato —basado en la interacción con el público— para visibilizar su causa. Según denuncian, durante el previo se les dio micrófono y el presentador llegó a mencionar el número que da nombre a la asociación, pero ninguna de esas imágenes fue emitida finalmente en televisión.

“Las expectativas eran grandes, pero debe ser que no consideraron que tuviera cabida en su programa”, lamentan. La asociación añade que la energía con la que acudieron se transformó en decepción: “Toda esa energía que llevábamos se convirtió en decepción. Solo nos trajimos una ovación que nos dio un público empático”. También aseguran que dejaron camisetas y gorros sobre el escenario que no fueron recogidos durante toda la grabación.

Pese a la frustración, desde “7291: Verdad y Justicia” recalcan que su labor continúa y recuerdan que este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, seguirán adelante con nuevos proyectos para mantener viva su reivindicación.

TEMAS

  1. Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
  2. Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
  3. Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
  4. Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
  5. El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
  6. La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
  7. Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros
  8. Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras

La Fiscalía no ve delito medioambiental por la basura acumulada en el barranco Guiniguada

La Fiscalía no ve delito medioambiental por la basura acumulada en el barranco Guiniguada

Teguise celebra la II Feria Insular de Bienestar Animal para fomentar el respeto y la educación sobre tenencia responsable

Teguise celebra la II Feria Insular de Bienestar Animal para fomentar el respeto y la educación sobre tenencia responsable

Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis

Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis

The North Face Transgrancanaria 2026 agota dorsales para su 27ª edición

The North Face Transgrancanaria 2026 agota dorsales para su 27ª edición

Festival Arrecife en Vivo 2025: Cantera Rock, percusión corporal y León Benavente, conciertos del fin de semana

Festival Arrecife en Vivo 2025: Cantera Rock, percusión corporal y León Benavente, conciertos del fin de semana

La Exposición "Queseras", de Mónica Rodríguez se inaugura el 9 de octubre en La Casa Verde de Firgas

La Exposición "Queseras", de Mónica Rodríguez se inaugura el 9 de octubre en La Casa Verde de Firgas

El 'Greetingman' se instala en la plaza de Canarias: símbolo de paz y agradecimiento en el Puerto de Las Palmas

El 'Greetingman' se instala en la plaza de Canarias: símbolo de paz y agradecimiento en el Puerto de Las Palmas

Triple empate en cabeza en el debut de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

Triple empate en cabeza en el debut de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó
Tracking Pixel Contents