¿Cuándo bajarán las temperaturas en Canarias este otoño?

El otoño meteorológico en Canarias es una estación de contrastes. Mientras persiste la bonanza climática que favorece al turismo, comienzan a asomarse episodios adversos: la calima, las irrupciones de aire húmedo atlántico o las reactivaciones térmicas que modifican de manera repentina el ambiente.

Los balances de los últimos dos años son contundentes: tanto 2023 como 2024 estuvieron marcados por temperaturas superiores a la media climática y con episodios intensos de calor y polvo en suspensión que condicionaron la calidad del aire. Estas evidencias son la base de lo que se prevé para los próximos meses.

Qué enseñaron 2023 y 2024

El informe anual de AEMET 2023 documenta tres olas de calor en Canarias, un dato revelador que muestra la susceptibilidad del Archipiélago a pulsos cálidos que no entienden de estaciones. Estos fenómenos, además, suelen estar acompañados de calima debido a la estabilidad en capas bajas de la atmósfera, que facilita la llegada de polvo sahariano.

El balance de 2024 no fue diferente. Según el Avance climatológico de Canarias de diciembre de 2024, la temperatura media mensual se situó en 16,8 ºC, con una anomalía positiva de +0,9 ºC respecto al valor de referencia. Incluso meses tradicionalmente más frescos mostraron desviaciones claras hacia valores superiores a lo esperado.

Mapa pronóstico de Canarias 2025 por provincia / La Provincia

Calima y polvo sahariano, ¿volverán este otoño?

Las intrusiones de polvo africano son habituales en otoño e invierno cuando coinciden vientos del este o sureste con aire cálido en superficie. Los satélites de Copernicus confirmaron eventos de calima significativos en noviembre y diciembre de 2024, que afectaron especialmente a Lanzarote y Fuerteventura, pero también a zonas costeras y del sur en Gran Canaria y Tenerife.

Estos episodios, aunque suelen durar entre 3 y 5 días, son lo bastante intensos como para empeorar la calidad del aire y reducir la visibilidad. En 2025 no hay motivos para pensar que no volverán a repetirse. De hecho, los modelos de seguimiento de polvo como SKYRON (Apalmet) siguen anticipando nuevas irrupciones intermitentes.

Adriel Perdomo/Efe

Qué dice la predicción estacional de AEMET

La predicción estacional de AEMET para el otoño sitúa a Canarias con una probabilidad elevada de permanecer en el tercil cálido, es decir, con temperaturas por encima de la media climática. Aunque la influencia oceánica introduce matices locales, la tendencia dominante es la de un trimestre más cálido de lo habitual.

Respecto a las lluvias, el panorama es más incierto. Canarias depende de la llegada de frentes atlánticos que, si tienen la trayectoria adecuada, aportan precipitaciones en medianías y barlovento. Sin embargo, AEMET advierte de que la probabilidad de un otoño claramente más lluvioso es baja. En su lugar, se esperan episodios puntuales de lluvia más que un patrón estable.

Precipitaciones y variabilidad en las islas

La precipitación acumulada podría situarse en el tercil seco, es decir, por debajo de lo normal. Esto no significa ausencia total de lluvias, sino que es más probable que los episodios húmedos sean irregulares y localizados. Como ocurrió en 2023 y 2024, algunos meses tuvieron tormentas intensas mientras otros fueron inusualmente secos.

Los avisos locales de AEMET y del Gobierno de Canarias seguirán siendo la referencia principal para anticipar cualquier evento significativo.

Riesgos y recomendaciones

La experiencia de los últimos dos años deja varias lecciones claras:

Calor y calima en el Sureste de Gran Canaria (20/09/25) / Andrés Cruz / LPR

Durante la calima , la calidad del aire puede deteriorarse rápidamente. Las personas con problemas respiratorios deben limitar su actividad al aire libre y considerar el uso de mascarillas FFP2.

, la calidad del aire puede deteriorarse rápidamente. Las personas con problemas respiratorios deben limitar su actividad al aire libre y considerar el uso de mascarillas FFP2. En olas de calor , hidratarse, evitar la exposición solar en las horas centrales y seguir las recomendaciones sanitarias resulta esencial.

, hidratarse, evitar la exposición solar en las horas centrales y seguir las recomendaciones sanitarias resulta esencial. Los avisos por viento y oleaje también deben ser atendidos, ya que suelen acompañar cambios bruscos de tiempo.

En ambos años, la coordinación entre AEMET y los servicios de emergencias fue clave para minimizar los riesgos.

¿Cuándo llegará el verdadero cambio otoñal?

Aunque el otoño meteorológico ya ha comenzado, el cambio persistente hacia un ambiente más fresco no se producirá de inmediato. Las predicciones apuntan a que las temperaturas seguirán por encima de lo normal durante septiembre y buena parte de octubre.

Se espera que el descenso térmico sea gradual, con jornadas cálidas intercaladas entre periodos más frescos. La llegada de vaguadas y aire atlántico marcará ese giro hacia un clima más otoñal.

Posibles escenarios para las próximas semanas

Descenso progresivo de las máximas : no será brusco, pero se notará en las medianías y zonas altas conforme avance la estación.

: no será brusco, pero se notará en las medianías y zonas altas conforme avance la estación. Costas templadas : la influencia marítima amortigua la bajada, manteniendo temperaturas agradables en las zonas costeras.

: la influencia marítima amortigua la bajada, manteniendo temperaturas agradables en las zonas costeras. Incremento de la influencia atlántica: llegada de frentes que aporten lluvias débiles o chubascos ocasionales, aunque de forma irregular.

Tiempo en Las Palmas de Gran Canaria (19/09/25) / Andrés Cruz

Persistencia de calimas intermitentes : seguirán produciéndose, sobre todo en situaciones de estabilidad atmosférica.

: seguirán produciéndose, sobre todo en situaciones de estabilidad atmosférica. Rachas de viento y marejada: asociadas al paso de sistemas de presión, con impacto localizado en costas expuestas.

¿Volveremos a tener episodios de calor?

Sí, es probable. Incluso en pleno otoño, Canarias puede registrar picos de calor que en zonas interiores alcancen los 36-37 ºC, como ya ocurrió en septiembre de 2024. No serán prolongados, pero sí lo bastante intensos para recordar al verano.

Estos episodios se deben a la estabilidad atmosférica, poca nubosidad y vientos débiles, factores que favorecen un rápido calentamiento en superficie.

El otoño es tiempo de lluvias, el calor acumulado durante el día tiene más tiempo de desaparecer y las noches son cada vez más frías. / Antonio Amoros

¿Será un otoño más fresco?

La respuesta es relativa. En septiembre y comienzos de octubre no se espera un cambio brusco. Sin embargo, hacia noviembre y diciembre la tendencia será hacia valores más moderados, sobre todo en medianías y cumbres. En la costa, en cambio, el ambiente seguirá siendo templado y agradable.

¿Habrá nuevas rachas de calima?

Todo indica que sí. Los modelos y los antecedentes recientes refuerzan la probabilidad de que se produzcan nuevas irrupciones de polvo sahariano durante el otoño. Las previsiones señalan que podrían repetirse episodios con duración de entre 3 y 5 días.

La clave será seguir de cerca los avisos de AEMET y los modelos de calima de Copernicus y Apalmet. Estos sistemas permiten anticipar la entrada de polvo y prepararse para sus efectos en salud, visibilidad y transporte aéreo.