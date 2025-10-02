Incapol: calidad y compromiso local para un descanso perfecto

Desde 1965, Incapol ha sido un referente en la fabricación de sistemas de descanso en Canarias. Con más de 60 años de experiencia, esta empresa, ubicada en el Polígono Industrial Cruz de la Gallina, en Jinámar, ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado, ofreciendo soluciones personalizadas tanto para el hogar como para el sector hotelero.

En un sector donde la calidad y la rapidez son fundamentales, Incapol se distingue por su capacidad de ofrecer productos que combinan innovación, experiencia y un profundo compromiso con el entorno local.

El valor de lo local: colchones y productos para el descanso hechos en Canarias

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, Incapol se ha consolidado como el fabricante número uno de colchones en Canarias. Pero lo que realmente distingue a esta empresa es su flexibilidad y agilidad para adaptarse a las necesidades de cada cliente, sin perder de vista la excelencia en la calidad de sus productos.

Incapol sabe que cada cliente es único, por eso, ofrece soluciones personalizadas que garantizan el descanso perfecto para cada tipo de usuario, ya sea en el hogar o en los establecimientos de hostelería más exigentes. Además, la rapidez de su servicio es uno de los puntos más valorados por sus clientes. Gracias a sus instalaciones en Canarias, Incapol puede fabricar y entregar productos en tiempo récord, asegurando que cualquier incidencia sea resuelta con eficacia y profesionalismo.

Incapol / La Provincia

Compromiso con el futuro: sostenibilidad y economía circular

El hecho de ser un proveedor local tiene un impacto mucho más allá de la fabricación de colchones. En Incapol, son conscientes de la importancia de fortalecer la economía local. Al elegir un proveedor local, no solo estás recibiendo un producto de calidad, sino que también contribuyes a una economía circular de empresas canarias, donde el dinero se reinvierte en la comunidad y el mercado local.

Además, Incapol está comprometido con la sostenibilidad, lo que se traduce en la selección de materiales de última generación que no solo garantizan un descanso óptimo, sino también un impacto ambiental mínimo.

Con la nueva ley del turismo que está siendo debatida en el Parlamento Canario y que podría obligar a la instalación de sistemas elevables en las camas de los hoteles a partir de 2026, Incapol ya está lista para ser parte de esa transformación. Como fabricante local, la empresa tiene la capacidad de adaptar rápidamente sus productos a estas nuevas normativas, ofreciendo soluciones innovadoras que cumplen con los requisitos y las necesidades del sector hotelero canario.

Incapol / La Provincia

Experiencia, calidad y confianza

Desde sus inicios en 1965, Incapol ha sabido mantenerse a la vanguardia de la industria del descanso, combinando la experiencia de años en el sector con la innovación constante en sus procesos de fabricación. Esta experiencia ha sido clave para ganarse la confianza de grandes empresas como El Corte Inglés, Leroy Merlin o importantes cadenas hoteleras, que confían en los colchones y sistemas de descanso de Incapol para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Además, al ser un proveedor local, Incapol ayuda a que una parte de la riqueza generada en el sector turístico se quede en las islas, reduciendo la dependencia de proveedores externos y reforzando la industria canaria. Esto no solo es beneficioso para los empresarios locales, sino que también fortalece el sector de la hostelería en Canarias, mejorando la calidad del servicio y reduciendo costes operativos.

Incapol / La Provincia

Por qué elegir Incapol: un socio confiable para el sector hotelero

Cuando se trata de elegir un proveedor para la industria del descanso, la calidad, la rapidez y el compromiso local son elementos clave. Con Incapol, no solo estás eligiendo un producto de calidad, sino también un aliado estratégico que entiende las necesidades de tu negocio y te ofrece soluciones personalizadas para cada uno de tus clientes. Además, al ser parte del mercado local, tus compras contribuyen a una economía más fuerte y resiliente.

La confianza que la empresa ha ganado durante más de seis décadas en el sector del descanso es el mejor testimonio de su dedicación a la calidad y al servicio. Incapol no es solo un fabricante de colchones, es un socio de confianza para las empresas canarias.