Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
Las previsiones apuntan a lluvias inminentes en parte del archipiélago oriental
No hace falta que truene para que empiece el movimiento. A veces basta con una advertencia, una parte escueto que cambia el ritmo del día antes incluso de que se note en el cielo. El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en dos islas orientales del archipiélago, donde se esperan precipitaciones débiles o moderadas y no se descartan chubascos ocasionales con tormenta.
La decisión, anunciada por la Dirección General de Emergencias, entra en vigor a partir de las 06:00 horas de este jueves, 2 de octubre, y permanecerá activa hasta nuevo aviso.
Se activa así el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), con base en las predicciones de la AEMET y otras fuentes de observación.
Aviso oficial: situación de prealerta
El comunicado oficial señala que “se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas”, aunque el riesgo no se limita a lluvias suaves. También se contempla la posibilidad de chubascos puntualmente intensos y tormentas en el entorno de ambas islas afectadas. Por el momento, no se han especificado restricciones adicionales, pero se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones.
El Consorcio de Emergencias ya analiza escenarios
Desde Lanzarote, el Consorcio de Seguridad y Emergencias ha informado de que los mapas probabilísticos de AEMET apuntan a lluvias localizadas sobre todo en las horas centrales del jueves, especialmente en zonas del interior como Arrecife y San Bartolomé, donde se estiman acumulaciones de hasta 10 mm.
No obstante, el margen de probabilidad es aún bajo (en torno al 20 %), por lo que seguirán monitorizando su evolución.“Seguiremos informando”, han asegurado en sus canales oficiales.
Consejos ante la prealerta
La prealerta implica activar una fase preventiva del protocolo de emergencias. Esto significa que las autoridades ya están coordinadas y vigilantes ante posibles cambios atmosféricos. Se recomienda:
- Consultar fuentes oficiales para actualizaciones.
- Evitar desplazamientos innecesarios si las lluvias aumentan en intensidad.
- Asegurar objetos en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.
- Tener precaución en zonas de escorrentías, barrancos y áreas costeras.
Este inicio de mes, marcado por la llegada de frentes atlánticos asociados a fenómenos como la ex-borrasca Gabrielle, sigue dejando efectos colaterales incluso en las islas donde, tradicionalmente, las lluvias se hacen esperar. La entrada en prealerta es, por tanto, un aviso más que literal de que el otoño ha comenzado.
