Dana en Valencia
La jueza de la dana pide a Emergencias todas las gestiones que hizo en el último temporal de lluvia
Incorpora a la causa y notifica a las partes los vídeos del Cecopi grabados por À Punt y la productora contratada por Emergencias, además de citar a nuevos testigos para noviembre y diciembre
Laura Ballester
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titula de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha solicitado a la Conselleria de Emergencias un informe sobre "las medidas adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos de hace unos días y que dio lugar a la reemisión de un mensaje de alerta a los móviles el domingo 28 de septiembre", según una providencia notificada a las partes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La magistrada también acuerda unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el 26 de septiembre y, en el propio juzgado, ayer, 1 de octubre- y dar traslado de las mismas a las partes. Aunque respecto a la grabación que figura en la documentación aportada como documento número 2, la instructora precisa "que se una al procedimiento exclusivamente la parte que guarda relación con la causa".
La magistrada también traslada las grabaciones realizadas y aportadas al juzgado por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque pide a dicha productora que le complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo. Además, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 ha emitido hoy una diligencia de ordenación en la que cita a nuevos testigos para los meses de noviembre y diciembre.
En concreto, quedan citados a partir del día 11 de noviembre y hasta el 17 de diciembre la responsable de comunicación de Emergencias de la Generalitat, el jefe del equipo técnico de atención del teléfono 112, un supervisor de ese servicio, un coordinador de prevención de Emergencias, una trabajadora de la empresa Ilunion, un perito y la exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas.
