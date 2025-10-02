Los médicos se plantan: esto es lo que exigen este 3 de octubre

Hay días en los que la bata pesa más que de costumbre. No por las horas de guardia ni por los pasillos saturados, sino por la carga silenciosa de sentirse ignorados. Este 3 de octubre, el colectivo médico ha decidido parar. Saldrán de los quirófanos, consultas y urgencias para concentrarse ante las Delegaciones del Gobierno, no por rutina ni por desahogo, sino porque aseguran que ya no pueden más.

En Canarias, las concentraciones se celebrarán de 11:00 a 12:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife (calle Méndez Núñez, 9) y en la Delegación del Gobierno en Gran Canaria (plaza de La Feria, 24). En el resto de islas, los profesionales están llamados a manifestarse a las puertas de sus propios centros de salud.

La huelga que dice basta

La convocatoria nacional parte de APEMFYF y el Sindicato Médico de Canarias (SEMCA), y se enmarca en la negociación del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. El motivo, aseguran, es simple y urgente: “El nuevo texto recorta derechos conquistados tras años de lucha y no reconoce las condiciones reales del trabajo médico”.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran:

La creación de un E statuto propio o diferenciado , que reconozca la singularidad formativa y profesional de los médicos.

, que reconozca la singularidad formativa y profesional de los médicos. El reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo , en línea con la alta responsabilidad y exposición diaria.

, en línea con la alta responsabilidad y exposición diaria. Jornadas de trabajo dignas , que limiten los abusos con las guardias y promuevan la conciliación.

, que limiten los abusos con las guardias y promuevan la conciliación. Mejoras retributivas y condiciones de estabilidad laboral, que reduzcan la precariedad de muchos facultativos.

que reduzcan la precariedad de muchos facultativos. La creación de una categoría A1+ que reconozca la alta cualificación académica y de responsabilidad profesional.

Guardias eternas, descanso escaso

Uno de los puntos más delicados de la protesta es la regulación de las guardias médicas, jornadas extendidas que muchos denuncian como inhumanas. Exigen una normativa clara sobre exención de guardias, guardias localizadas y descansos posteriores, para evitar el actual desgaste físico y mental.

Reclaman además que la jornada ordinaria no supere las 35 horas semanales, y que todo lo que la exceda se considere voluntario, bien pagado y adecuadamente descansado.

Sin estabilidad no hay vocación que aguante

El sindicato recuerda que la sanidad pública no se sostiene con promesas, sino con profesionales bien tratados. Reclaman conciliación y respeto porque "no hay futuro para la profesión médica si seguimos perpetuando condiciones de hace décadas”, advierten.

Además, muchos jóvenes médicos denuncian que el acceso a una plaza estable se ha convertido en un laberinto interminable de contratos temporales, interinidades y oposiciones eternas.

El derecho a cuidar y a ser cuidados

Los convocantes insisten en que no luchan solo por ellos, sino también por la calidad asistencial que merece la ciudadanía. “La sobrecarga y la falta de recursos ponen en riesgo la salud de todos”, recuerdan en su manifiesto. Por eso llaman a la empatía de pacientes y familiares: “Nosotros también queremos cuidar, pero necesitamos condiciones que nos cuiden a nosotros”.

La huelga del 3 de octubre no es un gesto aislado, sino parte de una movilización nacional que busca poner sobre la mesa un nuevo marco de relaciones laborales para los médicos y facultativos. Desde Canarias, el Sindicato Médico recuerda que no se puede legislar sobre la sanidad sin escuchar a quienes la sostienen cada día.