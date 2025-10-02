La mitad de muertes por calor del verano en Canarias ocurren en septiembre

La mitad de las muertes por calor que se han registrado durante el verano en Canarias han ocurrido cuando, paradójicamente, ya había acabado. A mediados de septiembre, un bochornoso episodio de altas temperaturas afectó de manera generalizada a todo el Archipiélago provocando un total de 70 muertes, 12 más que las registradas entre junio, julio y agosto.

Así lo pone de manifiesto el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que suma un total de 129 muertes por calor durante el verano (que da comienzo en mayo) en las Islas. No obstante, este centenar de fallecimientos se ha acumulado en tres meses: julio, agosto y septiembre. El primero se saldó con 36 fallecimientos, el segundo con 22 y el último con un total de 70.

El total de fallecimientos durante estos meses triplica las cifras de mortalidad del año anterior (42) y supera incluso las que ocurrieron en el mismo periodo pero durante el extraordinariamente caluroso año 2023, cuando se registraron 116.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, los episodios de altas temperaturas ocurridos durante el verano –y principios del otoño–a activar el nivel rojo (de alto riesgo) del MeteoSalud en tres ocasiones en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y una en la de Santa Cruz de Tenerife.

Mayor impacto en mujeres

De los 129 fallecimientos atribuibles al calor, 55 se produjeron en hombres y 74 en mujeres. Esto significa casi el 60% de los fallecidos tenían rostro femenino. Por otro lado, los datos corroboran que los más afectados por esta situación son las personas de mayor edad. No en vano, el calor puede desestabilizar enfermedades crónicas o pacientes débiles. En total, 114 fallecidos tenían, más de 65 años y, de estos, 47 tenían más de 85.

A nivel nacional, durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se estimaron 3.832 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura en todo el país. Esta cifra refleja el impacto global del calor sobre la salud pública, más allá de los casos clínicamente confirmados de golpe de calor.

El análisis por edad revela que el 95,98% de los fallecimientos se produjeron en personas mayores de 65 años, y que más de la mitad (65,29 %) correspondieron a mayores de 85 años. Por sexo, fallecieron 2.276 mujeres (59,39 %) y 1.556 hombres (40,61 %). En cuanto a la distribución temporal, el impacto más alto se registró en agosto, con 2.184 muertes, seguido de julio (1.060), junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo (8). En 2024, el sistema MoMo estimó 2.042 muertes vinculadas al exceso de calor frente a los 3.832 de este verano, lo que supone un aumento del 87,6%.

Datos estadísticos

El Ministerio de Sanidad recordó ayer en un comunicado que los datos proporcionados por MoMo no se corresponden con diagnósticos clínicos individuales, sino con un exceso de mortalidad calculado a partir de modelos estadísticos, por lo que los valores aún podrían ser revisados en próximos informes oficiales.

Además, el Ministerio ha explicado que durante esta campaña estival se han consolidado mejoras técnicas incorporadas en los últimos años, como la redefinición de umbrales térmicos de impacto sanitario, el ajuste del algoritmo de alerta temprana, y la clasificación del territorio en zonas de meteosalud —unidades subprovinciales con características climáticas homogéneas— para una respuesta más precisa.