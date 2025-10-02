Así es la nueva casa de Pablo Vera: dormir en un sillón también cuenta cuando por fin tienes las llaves de tu nuevo hogar

Dormir en un sillón puede parecer una derrota. Pero para Pablo Vera, creador de contenido canario afincado de nuevo en Madrid, ha sido justo lo contrario: una conquista. Tras meses de incertidumbre, visitas fallidas, estafas y mudanzas exprés, acaba de estrenar por fin su propia casa. No tiene cama, pero tiene salón. No tiene mueble del siglo XXI, pero tiene terraza. Y, sobre todo, tiene ganas de contarlo.

“Después de muchos sillones ajenos, por fin tengo una casa en Madrid”, anunció con entusiasmo a sus seguidores. Y lo hizo al estilo Pablo: con un house tour improvisado, tierno, caótico y brillante.

El salón más grande y el sofá más útil

“Ven, pasa, no seas tímido”, empieza diciendo mientras enfoca el salón. “Yo diría que es el salón más grande que hemos tenido. Tenemos un sillón doble, otro sillón doble y otro sillón doble”.

No es casual que lo repita tres veces. Allí durmió su primera noche porque aún no hay camas, ni muebles, ni estanterías. “Tenemos las maletas apiladas aquí. Pero bueno, es lo que hay. Supervivencia”.

Entre risas y confidencias, el creador comparte cada rincón con sus seguidores, como si la casa ya tuviera historia, aunque apenas lleven unas horas dentro.

La terraza y el banco de pensar

“Ahora acompáñame a ver la zona acogedora de la casa, la terraza”, dice antes de cruzar hacia el exterior. Lo que muestra a continuación es un espacio amplio, con un banco de madera que ya tiene nombre: el banco de pensar.

“Allí me pondré con los cascos, pensando en lo que no debería”, bromea. Cada rincón, aunque falte decoración , es ya parte del imaginario emocional de su nueva vida en la capital.

Duchas vintage

Pero no todo es glamour. Ni mucho menos. “Te voy a enseñar el baño principal. Como pueden ver, la ducha es del año tres antes de Cristo”, se ríe. “Pero oye, te mojas y te quita el mal olor, que es lo importante”.

La cocina tampoco impresiona: “No es MasterChef. Hacemos cosas básicas”, explica. “Y tenemos un microondas bastante oxidado”. Aun así, lo cuenta con orgullo, porque sabe que cada rincón conquistado es parte de una historia mayor: la de habitar por fin un lugar propio, sin depender de sofás ajenos ni habitaciones prestadas.

Nuevos compañeros y nuevas rutinas

En esta nueva etapa, Pablo no comparte piso con su amigo Jero, como había hecho en etapas anteriores. “Mi compañero de piso está trabajando, es quien me graba. Ya se los presentaré”, avisa.

Lo que queda claro es que el piso no está terminado, pero está vivo. Tiene huecos por llenar, muebles por llegar y platos por cocinar y también nuevas anécdotas en camino.

La mudanza no ha sido fácil. “Después de mucho tiempo buscando, timadas de por medio y muchos sillones ajenos visitados, por fin puedo decir que ya vivo en Madrid otra vez”, escribía en su regreso a redes. Y tras anunciar que “ayer pasé mi primera noche”, prometió también un post y un house tour.