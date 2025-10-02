Nuevo fenómeno migratorio: los jubilados regresan a la Península porque no pueden mantenerse en Mallorca

En los años 70 fueron miles los trabajadores que emigraron desde la Península hacia Mallorca. La isla empezaba su expansión turística, convirtiéndose en uno de los principales destinos de vacaciones. Y, por lo tanto, Mallorca ofrecía un futuro laboral.

Han pasado más de 50 años y estos trabajadores ya se han jubilado. Han creado una familia en la isla y cobran una pensión, en función de la cotización que abonaban mientras trabajaban.

Sin embargo, desde entonces mucho han cambiado a las cosas y el principal cambio se centra en la economía. Los precios se han disparado y muchos de estos pensionistas no pueden pagar un alquiler asequible y la nómina que reciben no les basta para llegar a final de mes.

Precisamente hoy, el día 1 de octubre, se celebra el Día del Mayor. Con motivo de dicha celebración los sindicatos UGT y CC OO, a través de las secciones de pensionistas, han querido reflexionar sobre la situación que sufren las personas mayores. Mateu Bosch, de CC OO, y Pedro Berruezo, de UGT, han explicado el nuevo fenómeno migratorio que se está produciendo en Mallorca, aunque a la inversa. Son muchos los pensionistas, al no poder vivir dignamente en la isla con la paga que les queda, que han decidido regresar a sus localidades de origen. Están regresando a localidades donde la vivienda, tanto de compra como de alquiler, es más barata. Y donde los precios para poder comer son más reducidos que los que se pagan por los productos que se venden en los supermercados de las islas.

Los dos antiguos representantes sindicales han explicado que conocen muchos casos de personas jubiladas que han decidido vender el piso que compraron en Mallorca, a base de años de sacrificio, para regresar a los pueblos donde nacieron. “Venden un piso al precio del mercado, y con lo que cobran, en sus pueblos, se pueden comprar una casa mucho mejor que la que tenían en Mallorca y a mitad de precio. Además, les queda unos ahorros que les permite tener un desahogo económico”, explicó Mateu Bosch.

Lo mismo ocurre con los jubilados que en su momento no compraron una casa y toda su vida han abonado un alquiler. Los precios que les están pidiendo por alquilar un piso en Mallorca se han disparado y no pueden afrontar estos pagos con la pensión. Muchos de los jubilados no han tenido otra opción que marcharse a sus pueblos de origen, donde el alquiler es más barato.

Baleares cuenta con alrededor de unas 200 mil personas que cobran una pensión de jubilación. La paga media alcanza los casi 1.400 euros, pero es inferior a la que se abona en la mayoría de comunidades autónomas. De hecho, las islas se encuentran en las posiciones de cola en cuanto a la cuantía de las pensiones que se están cobrando, sobre todo si se trata de mujeres, donde se detecta una grave discriminación.

Los sindicatos consideran necesario que el Govern balear impulse, de una vez por todas, la denominada ley de las personas mayores. Es un proyecto que apoyan todas las formaciones políticas, pero que el Ejecutivo todavía no le ha dado forma.

Los antiguos sindicalistas han insistido en que la pobreza y la desigualdad son problemas que afectan de una manera desproporcionada a las personas mayores. Los jubilados, por la falta de medios, no pueden acceder a servicios básicos y se ven obligados a renunciar a una calidad de vida adecuada. Bosch y Berruezo aprovecharon el Día del Mayor para solicitar al Govern que busque una fórmula para complementar las bajas pensiones que están cobrando los jubilados que viven en Baleares, para que de esta forma puedan llegar a final de mes. Es decir, que se busque un método para aumentar estas pagas.

Los representantes de los jubilados se han mostrado muy duro con el desarrollo de la ley de dependencia, que se aplica tarde y sitúa a muchas personas en una situación económica muy complicada.