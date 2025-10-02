La Policía Nacional alerta de una nueva ciberestafa en Canarias: los agentes piden que cantactes con tu banco su te ha llegado este mensaje

La Policía Nacional ha detectado una nueva ciberestafa que está afectando a miles de ciudadanos de todo el país que se sienten vulnerables ante esta nueva suplantación de identidad. Los agentes han informado a través de las redes sociales de cómo los ciberdelincuentes están utilizando SMS falsos para hacerse pasar por tu banco, con el objetivo de obtener información personal y financiera de las víctimas. Para no caer en el engaño, también se ofrecen consejos útiles para todos.

El texto de estos mensajes es casi imposible de distinguir de uno real, ya que incluye el nombre, los apellidos el DNI y los datos parciales de la tarjeta de la víctima. Todo esto se hace para aumentar la sensación de veracidad. El objetivo es robar credenciales y datos bancarios a través de enlaces fraudulentos.

Los ciberdelitos aumentan en España

Los expertos alertan de que las ciberestafas no paran de crecer. La digitalización, el auge de las compras online y el uso del móvil como herramienta bancaria han multiplicado las oportunidades para los estafadores. Según datos del Ministerio del Interior, las estafas informáticas aumentaron más de un 20% en el último año, convirtiéndose en una de las modalidades delictivas más frecuentes en España.

Las cifras reflejan que el phishing y sus variantes son ya una amenaza constante para ciudadanos de todas las edades. Los ciberdelincuentes aprovechan técnicas de engaño y la falta de verificación de los usuarios para obtener beneficios económicos rápidos.

Más de 350.000 ciberestafas

En 2024, se registraron más de 375.000 denuncias por estafas online en España, lo que representa un incremento récord respecto a años anteriores. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado insisten en que la prevención y la concienciación ciudadana son la mejor arma contra este tipo de fraude, ya que los estafadores perfeccionan cada vez más sus métodos para resultar convincentes.

Así funciona la estafa del SMS bancario

La agente de la Policía Nacional que ha difundido el aviso explicó con claridad cómo actúan los estafadores. Los delincuentes envían un SMS que solicita confirmar operaciones o verificar supuestas incidencias en la cuenta. El texto incluye enlaces que dirigen a páginas falsas que imitan a la perfección la web oficial del banco. Una vez dentro, te piden introducir datos personales, números de tarjeta, claves o incluso el teléfono móvil. Con esta información, los estafadores pueden acceder a la cuenta y vaciarla en cuestión de minutos.

La Policía recuerda que nunca se debe pulsar sobre los enlaces recibidos ni facilitar datos bancarios. Ante la duda, lo recomendable es contactar directamente con la entidad financiera a través de sus canales oficiales. Además, si se ha sido víctima, se debe denunciar de inmediato y guardar todas las pruebas posibles, como puedan ser capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes.

Los agentes recomiendan también revisar con frecuencia los movimientos de la cuenta y practicar el llamado egosurfing, es decir, comprobar periódicamente qué información personal hay disponible sobre uno mismo en Internet.

Con este nuevo fraude, la Policía Nacional insiste en que la mejor defensa es la prevención y la desconfianza ante cualquier mensaje sospechoso.