Un producto retenido en aduanas impide a Canarias aprovechar la donación de plaquetas

Un producto anticoagulante retenido en aduanas está impidiendo al banco de sangre de Canarias aprovechar las donaciones de plaquetas. Esta situación sobrevenida, que ha sido denunciada por los trabajadores del banco de sangre, ha obligado a "restringir y seleccionar" las plaquetoaféresis programadas, al menos, durante esta semana.

Se trata en concreto del anticoagulante ACDA, un componente esencial para aprovechar las donaciones de plaquetas y plasma. "Estas donaciones son cruciales para los pacientes con leucemia, especialmente en niños inmunodeprimidos", relata Daniel Quintero, enfermero del banco de sangre de Canarias y presidente del extinto Comité de Empresa.

El problema podría acabar en el transcurso de la próxima semana, pero los trabajadores afirman que "tampoco hay confirmación oficial". Por el momento, para evitar males mayores, se están seleccionando aquellas donaciones más perentorias. "Seleccionamos las aféresis agendadas, unas las cancelamos y otras las pasamos a donación de sangre", explica uno de los médicos de la institución.

Bolsas más costosas

Y aunque una bolsa de plaquetas se puede conseguir también juntando las donaciones de sangre –con los componentes previamente separados– de seis personas, los sanitarios indican que esta fórmula no se puede mantener a largo plazo, tanto por lo que cuesta conseguirlo como por su eficacia.

Como explican, el producto de pull –como se denomina a la mezcla de las plaquetas provenientes de distintas donaciones de sangre– conllevaría la colaboración de muchas más personas para conseguir una sola bolsa. "Para diez bolsas necesitaríamos a 60 personas, en vez de 10", lamenta Quintero. Por otro lado, esta fórmula resulta menos eficaz para pacientes que han generado resistencias a ciertos tipos de plaquetas. "Aunque no es tan común, hay pacientes concretos que requieren que se les proporcione un producto compatible", revela el enfermero que insiste: "si hubiera un paciente en Canarias que se encuentre esta situación, sería un riesgo".

Tres meses sin conservantes

Este anticoagulante no es, sin embargo, el único producto cuyo desabastecimiento está obligando a reformular el trabajo en el banco de sangre. "Desde hace meses no recibimos SAG Manitol, un conservante que nos permite realizar eritroféresis", explica Quintero, que concreta: "es una donación poco habitual, pero importante".

Este tipo de donación sirve para seleccionar glóbulos rojos. "Las hemos dejado de hacer porque nos falla el material", insiste Quintero. Por su parte, otros trabajadores del banco de sangre afirman que no existe ninguna información sobre cuándo va a llegar.

Conflicto creciente

Esta situación alimenta aún más el conflicto creciente entre la Consejería de Sanidad –gestora del banco de sangre– y sus trabajadores. No en vano, estos últimos achacan a una "mala gestión" el hecho de que haya ocurrido esta situación. "Nunca antes habíamos tenido un desabastecimiento así", lamenta Quintero.

Los trabajadores llevan meses alertando de las deficiencias que encuentran en la gestión del banco de sangre desde que pasó a formar parte del Servicio Canario de la Salud (SCS). Lo que a priori iba a ser un paso decisivo para blindar la titularidad pública de la institución, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la sanidad isleña.

Durante los últimos nueve meses, los trabajadores del banco de sangre han denunciado haber perdido a un cuarto de la plantilla y la extinción de los comités de empresa de ambas provincias. Pero más allá del conflicto laboral, los trabajadores han mostrado su preocupación por las reservas de sangre debido al cierre y suspensión de colectas. Hasta septiembre se habrían suspendido 350 colectas y casi 5.000 bolsas de hemoderivados.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha defendido desde el primer momento que no existe un desabastecimiento de sangre, aunque en julio se comprometió a revisar el decreto de integración y pidió disculpas por los fallos que pudieran haber derivado de este proceso.