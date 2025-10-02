El SUC renueva su flota de helicópteros y tendrá uno con base en Fuerteventura

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, culminó el pasado 24 de septiembre la licitación del concurso para la dotación de nuevos helicópteros medicalizados, por un importe de 39 millones de euros durante los próximos cuatro años. El nuevo contrato se ha adjudicado a la unión temporal de empresas conformada por las siguientes entidades Avincis Aviation Iberia, S.L.U., Avincis Aviation Technics S.A.U y Avincis Aviation España, S.A.U y la fecha máxima para el inicio de la prestación de este servicio se ha establecido antes del 22 de marzo.

El SUC contará a partir de ese momento con un aparato sanitario más, que se suma a los dos helicópteros existentes en Gran Canaria y Tenerife y el avión medicalizado. Este tercer helicóptero de soporte vital avanzado tendrá como base la isla de Fuerteventura por ser el área de salud de las islas orientales que cuenta con una helisuperficie hospitalaria.

La ubicación, centrada entre Lanzarote y Fuerteventura, permitirá tener un tiempo de respuesta similar ante un incidente grave en cualquiera de estas dos áreas insulares de actuación. Los otros dos helicópteros, mantendrán sus bases como hasta ahora en los aeropuertos Tenerife Sur y Gran Canaria. La tripulación estará compuesta, al igual que las actuales aeronaves, por un comandante y un piloto, junto a un equipo sanitario de soporte vital avanzado (HEMS), con un profesional de la medicina y otro de la enfermería.

De esta manera, las islas pasarán a contar con tres aeronaves de soporte vital avanzado, lo que contribuirá a la reducción de los tiempos de respuesta cuando se precisa de un recurso aéreo de estas características. Estos aparatos son movilizados para la asistencia y el traslado entre hospitales de distinto nivel de pacientes que requieren de una atención especializada por problemas de salud graves o por las lesiones que presenta una persona que ha sufrido un accidente de tráfico o en una actividad al aire libre, por ejemplo, y debe ser evacuado de forma urgente desde lugares alejados o de difícil acceso a un centro sanitario.

Se trata de un recurso aéreo de atención extrahospitalaria muy necesario en el archipiélago, debido a la fragmentación del territorio, que operará las 24 horas de los 365 días del año. Esta necesidad se traduce en la actividad que registran estos recursos, ya que solo en 2024 los dos helicópteros medicalizados con los que cuenta el SUC actualmente, fueron activados en 1.065 ocasiones.

Mejoras

Esta licitación amplía los criterios evaluables, incorporando nuevas mejoras como la oxigenoterapia de alto flujo pediátrica y neonatal; la viabilidad del transporte de sangre a bordo, con la incorporación de un equipo portátil para realizar los análisis de sangre en el momento; un sistema de mitigación de las consecuencias de un incendio a bordo o bombas de perfusión con jeringas universales para ahorrar tiempo en la atención al paciente.

Entre las novedades solicitadas, destaca la propuesta de que el material de electromedicina disponga de un sistema de integración digital para que el SUC tenga acceso a la información y monitorización del paciente en tiempo real desde la sala de coordinación, haciendo posible que esos datos sean enviados también al centro hospitalario de destino. Esto posibilita la realización posterior de un análisis de cada caso para desarrollar mejoras terapéuticas.

También se incluye entre las mejores puntuables la formación específica para la tripulación sanitaria, así como que el helicóptero pueda contar con un ECMO propio, que es una técnica médica de oxigenación por membrana extracorpórea que proporciona soporte vital a pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca grave y que posibilita que la sangre circule por una máquina que actúa como pulmón y corazón artificial, permitiendo que el corazón y los pulmones del paciente descansen y se reparen.

El contrato, que incluye la probabilidad de prórroga de un año y posibles modificaciones, está cofinanciado por los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, pudiendo ser susceptible de financiación en el nuevo periodo de programación 2021-2027.