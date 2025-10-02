Terremoto de 2,7 en la costa de Tenerife: sin daños ni relación volcánica

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en la madrugada del miércoles un terremoto de magnitud 2,7 en la costa de San Miguel de Abona, al sureste de Tenerife. El movimiento sísmico se produjo en el mar, a las 03:15 horas, a una profundidad aproximada de 19 kilómetros, según los datos publicados por el organismo oficial.

El evento, aunque localizado en una zona con actividad sísmica ocasional, se considera de baja intensidad y no provocó daños materiales ni personales. Tampoco hay constancia de que fuera percibido de forma significativa por la población.

«Se trata de una zona en la que no suelen haber demasiados terremotos», explica Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias.

El terremoto se produjo a unos 19 kilómetros de profundidad sobre las 4 de la mañana. «Fue un terremoto aislado», explica Domínguez, que insiste en que esto significa que, a priori, no tiene relación directa con la actividad volcánica perenne en la isla de Tenerife. «No tiene ninguna relación con los enjambres ni con la actividad volcánica», resume.

La sismicidad en Canarias

Los terremotos de baja magnitud son relativamente frecuentes en el archipiélago canario, especialmente en áreas volcánicas como Tenerife o La Palma. La mayoría de ellos se producen a grandes profundidades bajo el mar, lo que reduce de forma considerable su impacto en superficie. En este caso, la magnitud 2,7 sitúa al sismo en la categoría de movimientos débiles, que rara vez son percibidos por la población.

«Es normal que a veces tengamos algo de actividad dispersa», insiste Domínguez, que no descarta que pueda tener una relación indirecta con la interacción de la isla con el magma. «No podemos saberlo exactamente, pero al ser un terremoto aislado tampoco tiene mayor importancia», insiste el vulcanólogo.

En todo caso, este terremoto sí es el de mayor magnitud hasta el momento en la zona. «Si miramos el histórico, es el más fuerte que hemos tenido», sentencia el responsable del IGN en las Islas.

Puntos calientes

En el interior de Tenerife se han estado registrando diversos enjambres en los últimos meses. En agosto, por ejemplo, se registraron dos enjambres en lazona de las Cañadas del Teide. El primero se saldó con más de 700 pequeños microsismos y otro a finales de mes con 42 detecciones en la misma zona. En este caso, los investigadores están vigilando la actividad por si pudiera ser precursora de actividad volcánica.

En septiembre, además, se registraron varios terremotos en la montaña de Izaña, un nuevo punto caliente donde se han registrando casi un centenar de terremotos desde principios de año. Esta zona registró, a finales de septiembre, 22 terremotos de baja magnitud. Los movimientos son muy poco intensos y casi imperceptibles. Según los datos proporcionados por el IGN, su magnitud es de uno o menor a esta cifra, lo que ha impedido que sean sentidos por la población. Todos ellos se han detectado relativamente cerca de la superficie, a una profundidad de entre 4 y 7 kilómetros.