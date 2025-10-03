Más de 30º este sábado en Canarias: el pronóstico de la Aemet por islas

Las temperaturas de más de 30 grados persistirán en varios rincones de Canarias este sábado, cuando se esperan cielos en general poco nubosos con solo algunos intervalos locales al comienzo del día y vientos con posibles rachas fuertes en determinadas áreas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 22 y 21 grados, de acuerdo a sus previsiones, que indican que se espera viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste de distintas islas.

En las aguas del archipiélago se vaticinan vientos de este o nordeste y fuerza 3 a 4, marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos en el norte y este, y poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 30

Intervalos nubosos en el este, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas. Se podrán alcanzar los 30º C en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 27

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente sur y en ligero descenso en el norte. Se podrán alcanzar los 32º C en medianías del sudeste, sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 26

TENERIFE

En el norte y nordeste, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas al final. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en zonas bajas. En ascenso moderado en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur moderado girando a oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente norte y en ligero ascenso en el sur. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 28

En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente este y en ligero a moderado ascenso en el oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 26

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en zonas altas y al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 23