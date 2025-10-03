La Aemet prevé más calor y rachas de viento fuertes este viernes en Canarias
Se verán máximas de hasta 30 grados en algunas partes del archipiélago
Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en Canarias este viernes, cuando se esperan vientos moderados e incluso localmente fuertes y subidas de temperaturas que dejarán máximas de hasta 30 grados en varias zonas del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima llegará a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 21 en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento será del nordeste, flojo en algunas áreas pero moderado en otras y con tendencia a arreciar hasta dejar rachas fuertes.
También se prevén vientos del nordeste o del este en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejadilla a marejada, acompañada de mar de fondo del norte de 1 metro.
Gran Canaria
En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional en el sur.
Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas de interior de la vertiente sur. Máximas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Se podrán alcanzar los 30º C en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, al final del día se intensificará con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado de componente sur amainando a lo largo del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 26
Lanzarote
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte a primeras y últimas horas donde habrá cielos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento flojo del nordeste, arreciando a moderado por la tarde. Brisas en costa sur durante las horas centrales.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 30
Fuerteventura
Cielos poco nubosos o despejados, salvo al este a primeras horas donde habrá intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior, donde se podrán alcanzar los 30º C. Viento flojo del nordeste, arreciando a moderado por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 27
Tenerife
En el norte y nordeste, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 28
La Gomera
En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 22 28
La Palma
En el norte y este, por debajo de 1000 a 1200 metros, intervalos nubosos. En el oeste, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado de componente este, arreciando a nordeste moderado al final del día. Brisas en costa oeste. En cumbres, viento moderado de componente sur amainando a lo largo del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 20 26
El Hierro
Predominio de intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado de componente este, arreciando a nordeste moderado por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 16 22
