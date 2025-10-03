Examen teórico de la DGT: así cambian las pruebas desde este mes de octubre

En octubre de 2025 arranca una transformación significativa del examen teórico de conducir en España. Aunque mantiene su estructura básica —30 preguntas tipo test y un máximo de tres errores permitidos—, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido cambios sustanciales en el contenido, la metodología y las competencias que se evalúan. A continuación, te explico en detalle todas las novedades, su finalidad, y qué se proyecta para 2026.

La reforma de señales, eje del cambio

Desde el 1 de julio de 2025 entró en vigor una nueva versión del catálogo oficial de señales de tráfico, la más amplia actualización desde 2003.

Normas básicas y consejos para desplazarnos de forma segura en VMP / La Provincia

Señales nuevas y obsoletas

Se introducen señales específicas para vehículos de movilidad personal (VMP) , como patinetes eléctricos, entre otros.

, como patinetes eléctricos, entre otros. También aparecen indicaciones para estaciones de recarga de vehículos eléctricos y advertencias relacionadas con zonas de bajas emisiones.

Algunos pictogramas han sido rediseñados para ser más inclusivos y evitar connotaciones de género.

Al mismo tiempo, ciertas señales consideradas obsoletas han sido excluidas del nuevo catálogo y en un plazo máximo de un año deberán retirarse.

Estas modificaciones reflejan los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad que ha experimentado España: coexistencia de coches, bicicletas, VMP y zonas urbanas con restricciones ecológicas.

Lo que cambia en el examen teórico

Inclusión inmediata de las señales revisadas

A partir del 1 de octubre de 2025, las nuevas señales pasarán a formar parte del temario del examen teórico. Quienes realicen la prueba desde esa fecha pueden encontrarse con preguntas sobre estos nuevos símbolos.

Este cambio no altera el número de preguntas ni el límite de fallos permitidos.

Del uso mecánico a la comprensión

El gran objetivo de la DGT es superar el modelo basado en la memorización. A partir de ahora se pone más foco en razonar ante situaciones reales de tráfico.

Por ejemplo, las preguntas podrían pedir al aspirante que elija la mejor reacción al incorporarse a una autopista con tráfico denso o cómo actuar bajo lluvia intensa.

Aspirantes realizando el examen teórico para el carnet de conducir. / DGT

Este enfoque ya es común en otros países europeos, donde el examen no solo valora conocimientos, sino también la percepción del riesgo y la toma de decisiones. ¿Y en 2026? La llegada de los vídeos simulados

El cambio más disruptivo se prevé para finales de 2026: la prueba incorporará clips de vídeo con situaciones reales de tráfico. Los candidatos verán escenas reales (por ejemplo, peatones cruzando, un vehículo averiado en el arcén, cambios meteorológicos) y deberán identificar riesgos y decidir la acción recomendada.

Este modelo de evaluación —a través de vídeo— ya es empleado en países como Reino Unido y Francia para valorar la percepción del peligro más allá del mero conocimiento teórico.

La intención es que el examen evolucione hacia una prueba más realista, que refleje los desafíos reales de la conducción.

Imagen de un test de la DGT / DGT

Qué se mantiene y qué cambia

Aspectos constantes

El formato básico del examen (30 preguntas, máximo tres errores) permanece.

del examen (30 preguntas, máximo tres errores) permanece. Las competencias esenciales de normativa vial, señales y conocimientos básicos seguirán siendo evaluadas.

Lo que cambia

Introducción de nuevas señales en los cuestionarios desde octubre de 2025.

Reformulación de las preguntas para que exijan comprensión y razonamiento.

A partir de 2026, inclusión de vídeos que simulen escenarios reales de tráfico.

Las autoescuelas ya están adaptando sus manuales y metodologías, y algunas han comenzado a recrear ejercicios tipo vídeo para familiarizar a los alumnos.

Cómo prepararse estas novedades

Estudiar el nuevo catálogo de señales

Es indispensable que los aspirantes conozcan las señales incorporadas en la reforma de 2025. Manuales y bancos de preguntas oficiales ya están siendo actualizados para reflejar estos cambios.

Practicar con preguntas de razonamiento

Más allá de memorizar, conviene entrenar cómo actuar ante escenarios de tráfico. Algunos portales de test ofrecen preguntas orientadas al pensamiento estratégico y la evaluación de riesgos.

Así serán los nuevos exámenes de la DGT / LP

Familiarízarse con vídeos de riesgo

Aunque la modalidad con vídeo aún no es obligatoria, ver y analizar ejemplos puede darte ventaja. Sitios que ofrecen simulaciones de conducción con evaluación de peligros pueden ser útiles. El simulador de percepción de riesgos de Driving-Tests es un ejemplo práctico.

Además, herramientas como Virtual Driving School, que usan entornos simulados para entrenar conductores noveles en la detección de riesgos, muestran cómo podría evolucionar la formación vial.

Razones tras la transformación

Los objetivos de la DGT y del Ministerio del Interior con estos cambios son claros:

Mejorar la seguridad vial : al formar conductores que entiendan no solo las reglas, sino también la lógica del tráfico real.

: al formar conductores que entiendan no solo las reglas, sino también la lógica del tráfico real. Reducir siniestralidad : al exigir evaluación de riesgos y reacciones adecuadas ante situaciones imprevistas.

: al exigir evaluación de riesgos y reacciones adecuadas ante situaciones imprevistas. Adaptarse a la movilidad moderna: con señales útiles para VMP, zonas de emisiones, recargas eléctricas y otros elementos actuales.

Exposicion de la Agrupacion de Trafico de la Guardia Civil. / Andres Gutierrez Taberne

Expertos y entidades jurídicas coinciden en que, aunque el cambio implicará un periodo de adaptación para alumnos y centros de formación, obligará a un modelo más realista y eficiente.

¿Conviene adelantar el examen?

Muchos aspirantes han optado por presentar la prueba antes de octubre para evitar enfrentarse al nuevo formato, considerado más exigente. Sin embargo:

Si ya estás preparado, puede ser una estrategia válida.

Si aún te falta repasar, quizá será mejor adaptarte a la nueva metodología desde el inicio.

Coche de autoescuela circulando por la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

Sea cual sea el caso, conviene consultar en tu autoescuela si los materiales están actualizados, y verificar que los test de práctica incluyen las nuevas señales y preguntas tipo razonamiento.

Con esta renovación, el examen teórico de la DGT da un giro para acercarse más a la vida real de la conducción. No basta con aprender respuestas de memoria: ahora se valora la capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones. Prepararte con los nuevos contenidos y escenarios será clave para afrontar esta nueva etapa con éxito.