En las entrañas del futuro Ecca Campus: el proyecto formativo en el que aprender a trabajar en un hotel, un hospital o una charcutería

El ECCA Lab, el nuevo proyecto de formación que estrenó ecca.edu, el esqueje educativo que crece de Radio Ecca, desveló esta mañana sus entrañas. El local, ubicado en el callejón donde está el zaguán del residencial Virgen del Pino, ofrecerá el próximo año prácticas formativas con la recreación de un hotel, un hospital y una carnicería para preparar a 15 estudiantes en cada uno de estos módulos del sector servicios.

Desde las coordenadas en las que se afinca la emisora, en los locales de las Torres Gemelas de Escaleritas, ecca.edu idea a lo que se refiere como «Ecca Campus». El recinto formativo está conformado por la planta histórica de la radio, donde están las oficinas educativas en la que trabaja un equipo de 60 personas; el centro zonal donde se recibe al alumnado y está emplazado el Aula cultural; el área ocupacional donde se imparten clases y realizan exámenes; el aula informática La Luz; y el nuevo laboratorio de formación, un espacio diáfano de más de 100 metros cuadrados que está dividido en tres módulos.

Rama sociosanitaria y hoteles

José María Segura Salvador, director general de ecca.edu, oficializó la presentación a los medios de comunicación de este incipiente espacio parte del campus. A su juicio, este es «un laboratorio de oportunidades versátil» orientado a la enseñanza de futuros profesionales de la rama sociosanitaria, en atención a personas en el domicilio, atención a personas en instituciones sociales y operaciones básicas de pisos en alojamientos.

Módulo de enseñanza para la profesión de camareras de pisos, en ECCA Lab. / lp/dlp

Para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones aún no existe fecha clara, aunque el director de ecca.edu señaló ayer que el objetivo es que el laboratorio esté operativo en 2026. «Formaremos a camareras de piso y Ecca quiere ser capaz de dialogar a través de la intermediación laboral con el sector empresarial, para mejorar la situación de estos empleos y, por ejemplo, evitar lesiones», explicó Segura. Las plazas ofertadas se trata de tres especialidades en las que se generan una alta demanda por los empleadores.

Por el momento, el espacio está decorado con un atrezzo que trata de emular la realidad laboral con la que pueden encontrarse los estudiantes, con el mobiliario o la recepción de un hotel. «La idea es que los estudiantes se inserten en el mercado a través de Ecca Social», señaló Segura.

La puesta en marcha del proyecto del laboratorio formativo cuenta con la financiación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que ha aportado 100.000 euros para la remodelación de este local, que antes era un supermercado. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que asistió en compañía del consejero Teodoro Sosa, quiso destacar durante la visita la continuidad del proyecto: «En los presupuestos de este año ya hay una partida de otros 100.000 designada», adelantó.

Con un diseño funcional y de concepto abierto, en esta primera fase del proyecto el espacio se ha dispuesto para operar simultáneamente con tres aulas, además de contar con talleres especializados en limpieza y en el desarrollo de habilidades sociosanitarias con recreaciones de una habitación de hotel y baño adaptado y sin adaptar. En la segunda fase del proyecto está previsto completar las instalaciones con simulaciones de otros entornos de trabajo reales, como un obrador de charcutería y carnicería, entre otros.