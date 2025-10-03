Así es como el miedo se cuela por la noche en los hospitales de Gran Canaria

Dormir en el hospital, lejos de ser tiempos de descanso, se han convertido en horas de vigilancia improvisada porque en algunas plantas del Hospital Materno Infantil y del Hospital Insular de Gran Canaria, lo que más cuesta conciliar no es el sueño, sino la seguridad.

A lo largo de las últimas semanas, se han reportado robos silenciosos sustraídos en plena noche, mientras los pacientes descansaban tras una cirugía o una mala noticia. Entre sábanas blancas y goteros, alguien se acerca, rebusca, abre cajones, encuentra bolsos, móviles, documentación. Y desaparece sin dejar más rastro que una sensación que cuesta sacudirse: la de estar desprotegido.

Cada vez más trabajadores y usuarios alertan de una realidad incómoda, pues la noche convierte a los hospitales en un coladero y hay quien sabe aprovecharlo. "Nos hacían hacer rondas en el anexo cada hora cuando empezaron los robos con los ordenadores y cuando desaparecieron algunas vasijas lo mismo, nos tocaba patrullar las plantas", relata una celadora del centro.

Sin preparación y sin más escudo que el cansancio acumulado, ella y otros compañeros tuvieron que asumir funciones que no les correspondían. "La guardia oficial estaba ocupada en el exterior del centro y alguien tenía que vigilar", señala.

Sentimiento de vulnerabilidad

El método se repite. Personas ajenas al centro entran en las habitaciones, a menudo sin ser detectadas, en busca de objetos personales. Lo que antes era una anécdota hoy empieza a parecer rutina: pacientes que se despiertan sin su móvil, carteras que desaparecen, taquillas forzadas, objetos personales y documentación extraviados. Los trabajadores reconocen que, sobre todo en el turno de noche, los robos van en aumento.

El ambiente de inseguridad no solo afecta a quienes ingresan, también al personal sanitario, que advierte de que las zonas comunes y máquinas expendedoras también han sido forzadas. Cajetines de recaudación de televisores, máquinas de café, incluso la capilla del Insular han sido objeto de hurtos.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria / LP/DLP

Solo cuatro vigilantes para todo el complejo

Desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas de la mañana, solo cuatro vigilantes cubren el complejo hospitalario. Según fuentes internas, basta que un helicóptero llegue al helipuerto para que uno de ellos suba a la azotea y quede desprotegida la entrada del Materno Infantil. Además, en el Insular, la retirada de portones en el muelle de carga por obras en la torre pediátrica ha facilitado la entrada de personas sin control. La situación ha llegado a tal punto que la empresa que gestiona el servicio de televisión en habitaciones valora su retirada tras los continuos saqueos.

Las puertas de varios despachos también han sido forzadas, incluido el del sindicato Intersindical Canaria. Y el historial no es nuevo: hace unos meses se denunciaron robos en el área de maternidad, donde desaparecieron tabletas, móviles y enseres personales. También se ha reportado la presencia de expacientes que intentan robar a ancianos y agreden al personal de seguridad al ser interceptados.

Medidas urgentes

Ante la creciente inquietud, la gerencia ha reforzado puntualmente el personal de seguridad, pero muchos consideran que las medidas llegan tarde y resultan insuficientes. El tamaño y estructura del complejo dificultan el control, y el miedo va creciendo entre quienes deberían sentirse a salvo.