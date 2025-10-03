¿Sabes que significa este símbolo de Google Maps? Este es su verdadero significado

El Google Maps es el navegador más utilizado del mundo, principalmente por su gratuidad, sus funciones de navegación avanzadas y su compatibilidad con Android y iOS. No obstante, también tiene múltiples funciones cuyo significado es desconocido por muchos usuarios.

Una de ellas es un icono que se asemeja a una hoja verde y aparece junto al tiempo estimado para llegar al destino deseado.

Significado del símbolo verde

"Que alguien me saque de la duda y me diga que significa el "maní" verde del Google Maps", tuiteó la usuaria @MalditaSummer en su cuenta de X. La publicación no pasó desapercibida y muchos usuarios no tardaron en exponer sus teorías.

Aunque puede parecer un simple adorno sin utilidad, en realidad no es así. Su función es indicar la ruta más ecológica, que permite ahorrar combustible y reducir la contaminación.

De este modo, además de mostrar la ruta más corta, también sugiere la más sostenible para que los conductores contribuyan a combatir el cambio climático.

¿Cómo calcula la app la ruta con menos emisiones de C02?

Google Maps no solo muestra la ruta más rápida para llegar a un destino, su objetivo es que el conductor ahorre al máximo y reduzca las emisiones CO₂. La aplicación no solo tiene en cuenta el tráfico en tiempo real, sino que también la simplicidad del recorrido y el estado de la carretera. De esta manera, además de la ruta más rápida, Maps resalta la más eficiente siempre y cuando haya alternativas.

Para realizar estos cálculos, Google utiliza datos del Laboratorio Nacional de Energía Renovables de Estados Unidos y de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Analiza el consumo medio de combustible de cada región, el nivel de elevación de la ruta, los patrones de tráfico y el tipo de carretera.

En caso de que la ruta más ecológica tenga un tiempo de llegada similar a la más rápida, la app recomienda la opción de mayor ahorro energético. Si la diferencia es mínima o el trayecto se alarga, Google Maps muestra el ahorro relativo para que el usuario puede comparar y elegir la ruta.