El método de Antonio Resines para cobrar dos pensiones a la ves: la Seguridad Social permite hacerlo en estos casos

A todos nos gustaría recibir de dos pensiones de la Seguridad Social a la vez, porque esto garantizaría mayores ingresos mensuales. Este es el caso de Antonio Resines, quien se beneficia de una normativa que permite a ciertos profesionales combinar la pensión de jubilación con los ingresos derivados de su actividad laboral. El actor ha revelado en el podcast 'La Pija y la Quinqui' que gracias al Estatuto del Artista, tiene la posibilidad de recibir dos pagos mensuales.

El secreto mejor guardado de Resines no está detrás de ninguno de sus papeles, está guardado en su cuenta bancaria. Este beneficio está destinado exclusivamente a los actores, porque les permite mantenerse activos en el ámbito laboral, promoviendo así la continuidad de su vida profesional, pero recibir un ingreso si no tienen papeles.

Sin embargo, esta ley ha generado muchas críticas fuera de este sector, porque muchas personas consideran que no debería haber excepciones en el sistema de pensiones, o en caso de hacerlo, se podría tener en cuenta a otras profesiones.

Así es el Estatuto del Artista

El derecho a compatibilizar pensión y actividad artística entró en vigor el 1 de abril de 2023, gracias a la aprobación del Estatuto del Artista. La normativa establece que los beneficiarios de una pensión contributiva de la Seguridad Social que continúen desarrollando una labor artística pueden seguir trabajando legalmente. Para poder hacerlo, deben asumir una cotización a la cuota de solidaridad del 8%, una aportación económica extra destinada al sistema de pensiones.

Además, los artistas jubilados tienen derecho a mantener los complementos para pensiones inferiores a la mínima mientras compatibilicen la prestación con la actividad creativa. Esto está regulado en el artículo 249 quater de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Sin embargo, existen algunas limitaciones, porque no pueden acogerse a esta compatibilidad las personas que, además de percibir la pensión, realicen otro tipo de trabajo por cuenta ajena o propia que implique su inclusión en el Régimen General u otros regímenes de la Seguridad Social. Es decir, la medida está pensada únicamente para la actividad de creación artística y no para desempeñar empleos adicionales.

Así son los dos ingresos de Antonio Resines

Antonio Resines explicó a Mariang y Carlos Peguer, presentadores del podcast 'La Pija y la Quinqui', cómo recibe dos ingresos a la vez. "Si cotizas 15 años como autónomo y otros como trabajador por cuenta ajena tienes el derecho a cobrar dos pensiones, hasta llegar a un tope", detalla el actor. Esta compatibilidad es de gran ayuda, aunque él mismo revela que "nadie gana más de 2.300 euros más o menos", como límite establecido por la Seguridad Social.

Después de más de cuatro décadas de trayectoria y tras haber superado momentos delicados de salud, Antonio Resines detalló cómo él es uno de los beneficiarios de esta pensión dedicada a los artistas con algunos trabajos puntuales por cuenta ajena vinculados al cine y la televisión. La clave está en seguir realizando actividades que generen ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual.

Su caso se ha convertido en un ejemplo para dar visibilidad a una opción que puede beneficiar a muchos artistas en España, permitiéndoles seguir desarrollando su labor creativa sin renunciar a la pensión.

El Estatuto del Artista no solo mejora las condiciones de un sector históricamente castigado por la inestabilidad laboral, sino que también contribuye a que la cultura siga contando con la experiencia de profesionales veteranos como Antonio Resines.