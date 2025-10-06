Solo el 15% de los niños de 6 a 14 años accede al programa de Atención Dental en Canarias

En el Archipiélago, cerca de 160.000 menores de entre 6 y 14 años aún no habían accedido a ninguna prestación del Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (Padican) al cierre del primer semestre de este año. Así lo comunican fuentes del Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, que además precisan que, de los 189.311 niños y niñas que conforman la población diana en las Islas, solo 29.642 se beneficiaron de esta atención gratuita entre enero y junio, lo que representa el 15,6% del total.

Por provincias, los datos reflejan diferencias significativas. Con base en las cifras que maneja el Servicio Canario de la Salud (SCS), el proyecto se dirige a 96.870 personas en la provincia de Las Palmas, pero solo 11.517 habían utilizado este recurso hasta el 30 de junio. En la de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, la nómina es más amplia y alcanza los 92.441 pacientes, si bien hasta ese momento habían sido atendidos 18.125. «Falta conciencia entre las familias acerca de la importancia de la salud bucodental para el desarrollo y la salud general de los niños. Las revisiones anuales son tan importantes como la visita al pediatra», manifiesta Francisco Cabrera Panasco, presidente de la citada agrupación colegial.

A pesar de la escasa participación, los registros del primer semestre de 2025 reflejan la relevancia del sector privado en el programa. De hecho, las clínicas vinculadas al plan atendieron a 8.203 usuarios en Las Palmas, frente a los 3.314 que fueron asistidos a través de la red pública. Asimismo, en Santa Cruz de Tenerife, los centros privados recibieron a 12.757 personas, mientras que las Unidades de Salud Oral (USO) del SCS brindaron atención a 5.368.

No obstante, desde el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas alertan de que la participación de los profesionales en el Padican en esta provincia ha descendido un 7% con respecto a 2024.

Prevención

Hay que recordar que este programa comenzó a funcionar en 2009 con el fin de apostar por un enfoque preventivo. ¿El objetivo? Garantizar que los menores de 6 a 14 años lleguen a la edad adulta con una buena salud oral. Para ello, la propuesta ofrece una revisión anual gratuita, con exploraciones radiográficas cuando es necesario, además de limpiezas dentales, empastes, extracciones, aplicación tópica de flúor y atención a urgencias. También incluye educación en higiene y alimentación, la prevención de la gingivitis y la detección de maloclusiones. Junto a estas prestaciones básicas, el programa incorpora tratamientos especiales que solo pueden realizar los dentistas que trabajan en centros privados adheridos al convenio. Algunos ejemplos son las endodoncias en dientes permanentes, las reconstrucciones complejas, los reimplantes dentales tras avulsiones, las suturas de tejidos blandos y las coronas provisionales de resina, entre otras prácticas.

«Somos conscientes de que es fundamental acercar el programa a la población y, por ello, desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas insistimos en dar una difusión continuada al Padican», remarca el responsable de la institución, que aboga por potenciar su promoción en el SCS.

De acuerdo con la Encuesta Canaria de Salud (ECS) de 2023, el 24,52% de los menores que residían en el Archipiélago –unos 255.120– no había ido nunca al dentista, un dato que preocupa a la entidad colegial.

Para prevenir las enfermedades bucodentales, Canarias cuenta con una guía que fue presentada en enero y que lleva por título Mi boca sana. El primer paso hacia una vida saludable. El documento ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), en colaboración con los colegios de dentistas de las dos provincias canarias.

Además, ante la importancia de inculcar a la población infantojuvenil la necesidad de acudir a revisiones dentales periódicas y de integrar hábitos saludables de higiene oral, el colegio de profesionales de Las Palmas ha desarrollado el programa Salud bucodental para un crecimiento saludable, una iniciativa dirigida al alumnado de Educación Primaria y Secundaria, que cuenta con la participación de un amplio grupo de dentistas voluntarios.