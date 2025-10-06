Los 'coles' y las residencias de mayores de Canarias se convierten desde hoy en vacunódromos contra la gripe

Los coles y residencias de mayores de Canarias se han convertido hoy en vacunódromos contra la gripe. De esta manera, Canarias ha adelantado una semana la vacunación contra la gripe a estos dos colectivos al considerarlos los más vulnerables a sus consecuencias, ya sea por su capacidad de contagio (en el caso de los pequeños) o por la posibilidad de que desarrollen una enfermedad más grave (en la de los ancianos).

El objetivo de esta nueva campaña es conseguir poner coto al aumento de casos de infecciones respiratorias que ya empieza a vislumbrarse en el Archipiélago. Y es que desde que empezó el curso, los contagios de infecciones respiratorias no han hecho más que aumentar. "Es verdad que aún son muy pocos casos, pero estamos viendo que el contacto de los niños los está aumentado paulatinamente", explica el director de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Díaz Flores.

La vacunación general en los centros de salud, y a la que podrán acceder otros grupos de riesgo, comenzará el 16 de octubre.

