El Cupón del Fin de Semana deja 300.000 euros en Las Palmas

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 200.000 euros en 10 cupones de 20.000 euros cada uno, en el municipio de Teror (Gran Canaria) y 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en la localidad de Órzola, del municipio de Haría – Lanzarote.

Cornelio Batista, agente vendedor de la ONCE desde diciembre de 2024, fue el responsable de repartir la suerte con 200.000 euros en 10 cupones de 20.000 euros cada uno, en su zona de venta en Teror – Gran Canaria.

Cornelio Batista Quintana, el vendedor de la ONCE en Teror / LP/DLP

Israel González, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 2025, fue el responsable de repartir la suerte con 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en la localidad de Órzola, del municipio de Haría en Lanzarote.

El sueldazo

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

